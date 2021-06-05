TV yayın akışı 6 Haziran 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
6 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 6 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
6 Haziran 2021 Pazar Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 6 Haziran 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
6 Haziran 2021 Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Teşkilat, ATV’de Kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
6 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı listesi
6 Haziran 2021 Pazar kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 6 Haziran 2021 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
06:00 YENİ GELİN
08:00 JACK VE FASULYE SIRIĞI
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 SON HIÇKIRIK
16:15 SENEDE BİR GÜN
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 YEDİ BELA HÜSNÜ
22:00 GÜLEN GÖZLER
00:15 GÖREMİZ TATİL
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
04:00 İMPARATORİÇE Kİ
06:00 YEŞİL DENİZ
08:45 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
11:50 ENİNE BOYUNA
13:00 YERLİ BELGESEL
14:10 BİR ZAMANLAR KIBRIS
17:10 TOZKOPARAN İSKENDER
19:00 ANA HABER
20:00 TEŞKİLAT
00:15 YERLİ DİZİ
ATV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU
11:45 DİZİ TV
12:35 MARAŞLI
15:45 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 SİNEMA
03:00 EDHO
05:00 KURULUŞ OSMAN
KANAL D YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
06:30 GENİŞ AİLE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23:45 YERLİ DİZİ
03:15 5N1K
FOX TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 KADININ ESER
12:15 BAY YANLIŞ
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
15:30 KEFARET
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 KEFARET
00:15 SON YAZ
02:45 SAVAŞÇI
04:45 MASUMİYET
06:00 AŞK YENİDEN
STAR TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
07:00 MEDCEZİR
10:00 YERLİ DİZİ
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00 YERLİ DİZİ
16:00 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 MENAJERİMİ ARA
00:30 YERLİ DİZİ
05:00 TÜRK MÜZİĞİ / TKR
TV 8 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
06:30 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 ON YAŞ GENÇ
10:30 SÜPER 1 TAKIM
13:15 KIRMIZI ODA
16:45 MUTLULUK ZAMANI
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 AMAN DOKTOR 2
09:50 MUHABBET KAPISI
11:50 BAŞKENT KULİSİ
12:45 TATLI BELA
15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 KARAHİSAR KALESİ