TV yayın akışı 6 Haziran 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

6 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 6 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

6 Haziran 2021 Pazar Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 6 Haziran 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

6 Haziran 2021 Pazar bugün hangi diziler var?

Pazar akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Teşkilat, ATV’de Kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

6 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı listesi

6 Haziran 2021 Pazar kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 6 Haziran 2021 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:00 YENİ GELİN

08:00 JACK VE FASULYE SIRIĞI

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 SON HIÇKIRIK

16:15 SENEDE BİR GÜN

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 YEDİ BELA HÜSNÜ

22:00 GÜLEN GÖZLER

00:15 GÖREMİZ TATİL

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

04:00 İMPARATORİÇE Kİ

06:00 YEŞİL DENİZ

08:45 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

11:50 ENİNE BOYUNA

13:00 YERLİ BELGESEL

14:10 BİR ZAMANLAR KIBRIS

17:10 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TEŞKİLAT

00:15 YERLİ DİZİ

ATV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU

11:45 DİZİ TV

12:35 MARAŞLI

15:45 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 SİNEMA

03:00 EDHO

05:00 KURULUŞ OSMAN

KANAL D YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:30 GENİŞ AİLE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 YERLİ DİZİ

03:15 5N1K

FOX TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 KADININ ESER

12:15 BAY YANLIŞ

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15:30 KEFARET

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 KEFARET

00:15 SON YAZ

02:45 SAVAŞÇI

04:45 MASUMİYET

06:00 AŞK YENİDEN

STAR TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

07:00 MEDCEZİR

10:00 YERLİ DİZİ

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 YERLİ DİZİ

16:00 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA

00:30 YERLİ DİZİ

05:00 TÜRK MÜZİĞİ / TKR

TV 8 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:30 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 ON YAŞ GENÇ

10:30 SÜPER 1 TAKIM

13:15 KIRMIZI ODA

16:45 MUTLULUK ZAMANI

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 AMAN DOKTOR 2

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 KARAHİSAR KALESİ