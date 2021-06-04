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TV yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Herkes tarafından merakla 5 Haziran 2021 Cumartesi günü ulusal kanalları olan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından herkes evlerinde vakit geçirirken sevdikleri ve beğendikleri dizi, yarışma, program gibi yapımların hangi saatte yayınlanacak merakla araştırılıyor. 5 Haziran Cumartesi ATV yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi Kanal D yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi FOX Tv yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi TV 8 yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi TRT 1 yayın akışında neler var? 5 Haziran Cumartesi Kanal 7 yayın akışında neler var? İşte 5 Haziran Salı günü kanalların yayın akışında yer alacak yapımlar...

04 Haziran 2021 Cuma 21:10
TV yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

5 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var?

Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Gönül Dağı, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı listesi

5 Haziran 2021 Cumartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

06:15 YENİ GELİN

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 FERYAT

16:15 EMİNE

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

03:45 İMPARATORİÇE Kİ

05:45 YEŞİL DENİZ

08:25 MASUMLAR APARTMANI

11:40 ANNELER STÜDYO

13:30 GÖNÜL DAĞI

17:30 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TOZKOPARAN İSKENDER

21:45 EŞKIYA

00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI

ATV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 SİNEMA

12:00 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN

15:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

KANAL D YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

06:30 GENİŞ AİLE

08:15 SET EKSTRA

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA

22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ

FOX TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 KAMERA ARKASI

13:00 BİR SU HİKAYESİ

13:45 SON YAZ

16:45 SEN ÇAL KAPIMI

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 SAVAŞÇI

00:15 KEFARET

STAR TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

07:00 MEDCEZİR

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 YERLİ DİZİ

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

00:30 YERLİ DİZİ

TV 8 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 AMAN DOKTOR

09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 GECE GÜNDÜZ

01:45 AH KALBİM

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 21:10
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