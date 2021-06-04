TV yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
5 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var?
Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Gönül Dağı, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı listesi
5 Haziran 2021 Cumartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
06:15 YENİ GELİN
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 FERYAT
16:15 EMİNE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:30 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
03:45 İMPARATORİÇE Kİ
05:45 YEŞİL DENİZ
08:25 MASUMLAR APARTMANI
11:40 ANNELER STÜDYO
13:30 GÖNÜL DAĞI
17:30 TOZKOPARAN İSKENDER
19:00 ANA HABER
20:00 TOZKOPARAN İSKENDER
21:45 EŞKIYA
00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI
ATV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
07:30 ATV' DE HAFTASONU
10:00 SİNEMA
12:00 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN
15:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KARDEŞLERİM
00:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KANAL D YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
06:30 GENİŞ AİLE
08:15 SET EKSTRA
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
14:00 YERLİ DİZİ
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 KANAL D ANA HABER
22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ
FOX TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 KAMERA ARKASI
13:00 BİR SU HİKAYESİ
13:45 SON YAZ
16:45 SEN ÇAL KAPIMI
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 SAVAŞÇI
00:15 KEFARET
STAR TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
07:00 MEDCEZİR
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 YERLİ DİZİ
14:00 YERLİ DİZİ
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW
00:30 YERLİ DİZİ
TV 8 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
15:45 KIRMIZI ODA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 AMAN DOKTOR
09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER
11:20 GÜNDÜZ GECE
13:00 TATLI BELA
15:00 DÜNYANIN TADI
16:00 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 YEMİN
19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 GECE GÜNDÜZ
01:45 AH KALBİM