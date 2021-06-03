TV yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

4 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 4 Haziran 2021 Cuma günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

4 Haziran 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 4 Haziran 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

4 Haziran 2021 Cuma bugün hangi diziler var?

Cuma akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Payitaht Abdülhamid, TV 8’de Kırmızı Oda, Kanal D ekranlarından ise Arka Sokaklar gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

4 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı listesi

4 Haziran 2021 Cuma kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 4 Haziran 2021 Cuma Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

06:00 ALEV ALEV

10:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:15 KANA KAN: HESAPLAŞMA

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

06:00 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER

20:00 PAİTAHT "ABDÜLHAMİD"

23:45 GÖNÜL DAĞI

ATV YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

00:20 MARAŞLI

KANAL D YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

00:15 CAMDAKİ KIZ

02:30 GELİNİM MUTFAKTA

FOX TV YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

07:00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 DÜNYA AVUCUNDA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 SON YAZ

00:15 SAVAŞÇI

02:45 KEFARET

STAR TV YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 YÜKSEK SOSYETE

11:15 KAÇAK GELİNLER

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK

00:15 BEYNELMİNEL

TV 8 YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

02:30 DOYA DOYA MODA

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 4 Haziran 2021 Cuma

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 ANNE TÖVBE

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 BIRAKMA BENİ ANNE

01:30 AH KALBİM