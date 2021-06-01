TV yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
31 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 31 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
31 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 31 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
31 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Show TV ekranlarında Çukur, TRT 1 ekranlarından Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV’de Kağıt Ev, Fox TV ekranlarından ise Yasak Elma gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
31 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışı listesi
31 Mayıs 2021 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 31 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
06:00 ALEV ALEV
10:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
13:00 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
00:15 DÜNYALAR ÇARPIYOR
TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
05:50 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ACEMİ ANNELER
19:00 ANA HABER
20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU
ATV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 MARAŞLI
00:20 KURULUŞ OSMAN
03:05 EDHO
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
00:15 KIYAMET SİLAHI
FOX TV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 AŞKIM BAHARDI
22:30 İYİ OYUN
STAR TV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 YÜKSEK SOSYETE
11:15 KAÇAK GELİNLER
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.15 GÜZEL KÖYLÜ
18.30 STAR HABER
20:00 KAĞIT EV
00:15 MENAJERİMİ ARA
TV 8 YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVİVOR
13:15 DOYA DOYA MODA
17.45 SURVİVOR PANAROMA
20:00 SURVİVOR
00:15 SURVİVOR EKSTRA
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 KANAL 7'DE SABAH
07:45 TV FİMİ
09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET
21:15 SENSİZ OLMAZ
23:20 ESE İLE KÖSE
01:30 AH KALBİM