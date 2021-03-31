TV yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Karantina sürecini evde geçirmek isteyenler takip ettikleri program ve diziler için kanalların yayın akışlarını araştırıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 31 Mart Çarşamba günü yayın akışları belli oldu. ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT 1, Kanal 7, Show TV ve Star TV yayın akışları ile günün popüler dizilerini içeriğimizden öğrenebilirsiniz. 31 Mart Çarşamba gününün yayın akışında Çarşamba gününün reyting rekortmeni olan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileri öne çıkıyor.
ATV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Maraşlı
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Güllerin Savaşı
STAR TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
00:45 Hep Yek
03:30 7. Birim
04:15 Hep Yek
05:50 Benim Tatlı Yalanım
FOX TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 DAkikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
23:45 Mucize Doktor
TRT 1 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV8 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
Show TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kırmızı Kamyon
22:00 Kırmızı Kamyon
00:45 Kırmızı Kamyon
03:00 Kuzey Yıldızı
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
Kanal 7 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:50 Zeliş İle İrem
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
11:50 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:10 Eden Bulur
TRT 2 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Eskici
05:30 Muasır
06:00 Tarihin Ruhu
06:30 Hayat Sanat
07:00 Kısa Bir Ara
07:20 Renkler
07:30 Opera Dünyası
08:00 Kelimeler ve Şeyler
09:00 Eskici
09:30 Bizim Resmimiz
10:00 Bizim Edebiyatımız
10:30 Geziyorum
11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:30 Muasır
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Evliya Çelebi
20:45 Yeryüzleri
21:00 Yabancı Sinema: Ayı (The Bear)
22:45 Geleneksel Evler
22:50 Müzelerin Yıldızları
23:00 Edebiyat Söyleşileri
00:00 Hayat Sanat
00:30 Tarihin Ruhu
01:00 Yabancı Sinema : Aşk Şarkım ( My Own Love Song )
02:50 Fotoğraflar
03:00 Edebiyat Söyleşileri
04:00 Bir Oyundan Fazlası
04:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta