TV yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Karantina sürecini evde geçirmek isteyenler takip ettikleri program ve diziler için kanalların yayın akışlarını araştırıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 31 Mart Çarşamba günü yayın akışları belli oldu. ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT 1, Kanal 7, Show TV ve Star TV yayın akışları ile günün popüler dizilerini içeriğimizden öğrenebilirsiniz. 31 Mart Çarşamba gününün yayın akışında Çarşamba gününün reyting rekortmeni olan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileri öne çıkıyor.

ATV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Maraşlı

03:00 Kırgın Çiçekler

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:15 Güllerin Savaşı

STAR TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

00:45 Hep Yek

03:30 7. Birim

04:15 Hep Yek

05:50 Benim Tatlı Yalanım

FOX TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 DAkikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:45 Mucize Doktor

TRT 1 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TV8 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

Show TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kırmızı Kamyon

22:00 Kırmızı Kamyon

00:45 Kırmızı Kamyon

03:00 Kuzey Yıldızı

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Kanal 7 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:50 Zeliş İle İrem

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 Eden Bulur

TRT 2 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Eskici

05:30 Muasır

06:00 Tarihin Ruhu

06:30 Hayat Sanat

07:00 Kısa Bir Ara

07:20 Renkler

07:30 Opera Dünyası

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Eskici

09:30 Bizim Resmimiz

10:00 Bizim Edebiyatımız

10:30 Geziyorum

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:30 Muasır

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:45 Yeryüzleri

21:00 Yabancı Sinema: Ayı (The Bear)

22:45 Geleneksel Evler

22:50 Müzelerin Yıldızları

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Hayat Sanat

00:30 Tarihin Ruhu

01:00 Yabancı Sinema : Aşk Şarkım ( My Own Love Song )

02:50 Fotoğraflar

03:00 Edebiyat Söyleşileri

04:00 Bir Oyundan Fazlası

04:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta