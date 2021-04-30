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TV yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Televizyon izleyicileri tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların olacağı merak edildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan'dan itibaren başlayan tam kapanma uygulamasıyla zamanlarını evlerinde geçirecek olan vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarını araştırmaya başladı. Birçok sevilen dizi ve programların yer alacağı Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışını sizler için haberimizde paylaştık.

30 Nisan 2021 Cuma 12:11
TV yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Televizyon izleyicileri tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların olacağı merak edildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında getirilen tam kapanma uygulamasıyla zamanlarını evlerinde geçirecek olan vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarını araştırmaya başladı. Akşam kuşağından birbirinden çok sevilen diziler, filmler ve programlar izleyicileri ile buluşacak. Seyircilerin merakla takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemedikleri için kanalların yayın akışını merakla takip etmektedir. 30 Nisan Cuma günü kanallarda Akıncı, Arka Sokaklar, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Son Yaz, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show ve Emanet gibi çok sevilen dizi, film ve programlar bulunmaktadır.

 

30 Nisan Salı günü kanalların yayın akışı

30 Nisan 2021 ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:25 Akıncı

 

30 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

 

30 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

 

30 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

 

30 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht “Abdülhamid”

23:45 Mavera (Altyazılı)

 

30 Nisan 2021 TV8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor

20:00 Kırmızı Oda

 

30 Nisan 2021 Show TV yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

 

30 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Elmalı Tabak

09:00 Ana Kuzusu

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağ

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela




Son Güncelleme: 30.04.2021 12:11
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TelevizyonYayın AkışıDiziFilm
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