TV yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Televizyon izleyicileri tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların olacağı merak edildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında getirilen tam kapanma uygulamasıyla zamanlarını evlerinde geçirecek olan vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarını araştırmaya başladı. Akşam kuşağından birbirinden çok sevilen diziler, filmler ve programlar izleyicileri ile buluşacak. Seyircilerin merakla takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemedikleri için kanalların yayın akışını merakla takip etmektedir. 30 Nisan Cuma günü kanallarda Akıncı, Arka Sokaklar, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Son Yaz, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show ve Emanet gibi çok sevilen dizi, film ve programlar bulunmaktadır.
30 Nisan Salı günü kanalların yayın akışı
30 Nisan 2021 ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:25 Akıncı
30 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
30 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
30 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
30 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht “Abdülhamid”
23:45 Mavera (Altyazılı)
30 Nisan 2021 TV8 yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor
20:00 Kırmızı Oda
30 Nisan 2021 Show TV yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
30 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Elmalı Tabak
09:00 Ana Kuzusu
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağ
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela