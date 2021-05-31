TV yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
30 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 30 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
30 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 30 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
30 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Teşkilat, ATV’de Kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
30 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışı listesi
30 Mayıs 2021 Pazar kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
06:15 YENİ GELİN
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 TARKAN GÜÇLÜ KAHRAMAN
16:15 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 TOSUN PAŞA
22:30 BİZİM AİLE
00:15 LİMONATA
TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
04:20 İMPARATORİÇE Kİ
06:35 YEŞİL DENİZ
08:55 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
11:50 ENİNE BOYUNA
13:00 ŞEHİRDEN UZAKTA
14:05 BİR ZAMANLAR KIBRIS
17:20 TOZKOPARAN İSKENDER
19:00 ANA HABER
20:00 TEŞKİLAT
00:15 3’TE 3
01:30 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ATV YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU
11:45 DİZİ TV
12:35 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
15:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 ALEVLERE KARŞI
02:35 EDHO
05:20 KURULUŞ OSMAN
KANAL D YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
06:30 GENİŞ AİLE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK
16:45 TAKİP: İSTANBUL
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23:40 SON DARBE
03:30 5N1K
FOX TV YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 KADININ ESER
12:15 BAY YANLIŞ
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
15:30 MASUMİYET
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 KEFARET
00:15 SON YAZ
02:45 SAVAŞÇI
04:45 MASUMİYET
06:00 KADIN
STAR TV YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
06:00 GÜZEL KÖYLÜ
07:00 YERLİ DİZİ
10:00 YERLİ DİZİ
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00 YERLİ DİZİ
16:00 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 MENAJERİMİ ARA
00:30 YERLİ DİZİ
05:00 TÜRK MÜZİĞİ / TKR
TV 8 YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
06:30 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 ON YAŞ GENÇ
10:30 SÜPER 1 TAKIM
13:15 KIRMIZI ODA
16:45 SİNEMA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 30 Mayıs 2021 Pazar
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 KATİLİN ÇOCUKLARI
09:50 MUHABBET KAPISI
11:50 BAŞKENT KULİSİ
12:45 TATLI BELA
15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 KEMAN
01:45 AH KALBİM