TV yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

İzleyiciler 30 Mart 2021 Salı gününde televizyonda hangi dizilerin yer aldığını merak etmektedir. 30 Mart gününde ekranlarda Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Baraj dizileri izleyici ile buluşmaktadır. Peki 30 Mart Salı televizyonda hangi diziler var?

30 Mart Salı TRT 1’de hangi dizi var?

Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı 28.Bölüm fragmanı:

30 Mart Salı Kanal D’de hangi dizi var?

Hekimoğlu

Hekimoğlu 43. Bölüm fragmanı:

30 Mart Salı Fox TV’de hangi dizi var?

Baraj

Baraj 33. Bölüm fragmanı:

30 Mart Salı ATV’de hangi dizi var?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm fragmanı: