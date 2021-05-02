TV yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Türkiye’de herkes tarafından sıklıkla izlenen kanallarda yayınlanacak olan pek çok yapım herkes tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tam kapanmaya geçildiği şu günlerde birbirinden kaliteli yapımlar izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Herkes tarafından haftanın ilk günü olan 3 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli diziler, yarışmalar, programlar, ana haber bültenleri ve pek çok kategoride yer alan yapımlar izlenmek için merakla araştırılıyor.

3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

ATV 3 Mayıs 2021 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

KANAL D 3 Mayıs 2021 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz

STAR TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1 3 Mayıs 2021 Pazartesi Yayın Akışı

05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 3 Mayıs 2021 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

Kanal 7 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 Küçük Yolcu

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim

TRT 2 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Geleneğin Kalp Atışları

07:00 Pera Konserleri

08:00 Sinema Dünyası

08:30Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

09:30Resim Sevinci : Bob Ross

10:00 Eskici

10:30 Sinema +

11:00 Kelimeler ve Şeyler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Sarayın Lezzetleri

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Geziyorum

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Ne Yazıyor

14:30 Koleksiyoner

15:00 Muasır

15:30 Anjelika Akbar İle Sesler

16:15 İzler Suretler

16:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30 Bizim Resmimiz

18:00 Hayat Sanat

18:30 Berceste

18:40 Geri Dönüşen Sanat

19:00 Aramızda Müzik Var

19:50 Yeryüzleri

20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)

20:50 Müzelerin Yıldızları

21:00 Yabancı Sinema : Paterson

23:00 Mim

00:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)

01:00 Yabancı Sinema : Paterson

03:00 Mim

04:00 Bizim Resmimiz

TRT Haber 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

06:00 TRT HABER'de Dün Bugün

09:30 Ekonomi 7/24

09:50 Lafın Gelişi

09:55 Hava Durumu

10:00 Satır Başı

10:30 Dünya Gündemi

10:40 Spor

10:50 TRT Arşiv'den

10:55 Hava Durumu

11:00 Satır Başı

11:40 İşitme Engelliler Haber Bülteni

11:55 Hava Durumu

12:00 Satır Başı

12:45 Kalkınma Ajandası

12:55 Hava Durumu

13:00 Öğle Ana Haber

13:55 Veb Haber

14:00 Hava Durumu

14:05 Öğle Ana Haber

14:50 Spor

14:55 Hava Durumu

15:00 Günün İçinden

15:50 Lafın Gelişi

15:55 Hava Durumu

16:00 Günün İçinden

16:50 TRT Arşiv'den

16:55 Hava Durumu

17:00 Günün İçinden

17:50 Veb Haber

17:55 Hava Durumu

18:00 Sıcak Haber

18:50 Piyasa Raporu

18:55 Hava Durumu

19:00 Sıcak Haber

19:50 Hava Durumu

19:55 Ana Habere Doğru

20:00 Ana Haber 20

20:55 Hava Durumu

21:00 Birinci Sayfa

22:55 Hava Durumu

23:00 Gece Bakışı

00:50 Veb Haber

00:55 Hava Durumu

01:00 Gün Sonu

02:50 Kalkınma Ajandası

02:55 Hava Durumu

03:00 Haber 03

03:25 Batı Raporu

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber 04

04:25 Ömür Dediğin

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber 05

05:50 TRT Arşiv'den

05:55 Hava Durumu

a2 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın