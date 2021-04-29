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TV yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Televizyonda bugün hangi programların, dizilerin ve filmlerim olduğu merak ediliyor. Televizyon kanallarının 29 Nisan Perşembe günü yayın akışını sizler için derledik. Haberimizi okuyarak gününüzü nasıl değerlendireceğinize karar verebilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:12
TV yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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ATV 29 Nisan Perşembe

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 ATV Gün Ortası 

14:00 Beni Bırakma 

16:20 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar 

20:20 Bir Zamanlar Çukurova  

  

KANAL D 29 Nisan Perşembe

07:00 Sihirli Annem 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Aşk-ı Memnu 

18:45 Kanal D Ana Haber 

20:00 Camdaki Kız 

23:45 Yerli Dizi  

 

STAR TV 29 Nisan Perşembe

07:00 Mesut Yar ile Bugün 

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 

13:15 Gerçeğin Peşinde 

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru 

18.40 Star Haber 

20:00 Akrep  

  

FOX TV 29 Nisan Perşembe

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta 

14:00 Temizlik Benin İşim 

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık 

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada 

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 

20:00 Mucize Doktor 

  

TRT 1 29 Nisan Perşembe 

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

05:20 Bir Yusuf Masalı 

07:55 Mesnevi'den Hikayeler 

08:20 Kuşlarla Yolculuk 

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı 

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 

14:45 İyilik Hikayeleri 

15:00 Acemi Anneler 

16:15 Mavera (Altyazılı) 

18:00 Ana Haber (Canlı) 

18:25 Doğrusu Ne? 

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs 

23:45 Mavera (Altyazılı) 

  

TV8 29 Nisan Perşembe 

06:00 Oynat Bakalım 

07:15 8'de Sağlık 

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 

13:15 Doya Doya Moda 

17:15 Survivor 2021 

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler  

  

Show TV 29 Nisan Perşembe

07:30 Adını Feriha Koydum 

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse 

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 

11:45 Bir Şansım Olsa 

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18.45 SHOW Ana Haber 

20:00 Alev Alev  

  

Kanal 7 29 Nisan Perşembe 

06:30 Kanal 7'de Sabah 

07:45 Bulut Bulut Üstünde 

09:00 Deryalar 

10.45 Nermin'in Enfes Mutfağı 

12:20 Yaralı Kalbim 

14:20 Mutfağım Şahane 

15:20 Masum 

18:00 Kanal 7 Haber Saati 

19:00 Emanet 

21:30 Tatlı Bela 

23:20 Tatlı Bela 

   

TRT 2 29 Nisan Perşembe 

05:28 İstiklal Marşı 

05:30 Bir Zamanlar 

06:00 Sinema Dünyası 

06:30 Hayat Sanat 

07:00 Tiyatro Dünyası 

07:30 Anadolu Arkeolojisi 

08:00 Mim 

09:00 Eskici 

09:30 Bizim Resmimiz 

10:00 Aramızda Müzik Var 

10:45 Yeryüzleri 

11:00 Karalama Defteri 

11:30 Muasır 

12:00 Tarihin Ruhu 

12:30 Hayat Sanat 

13:00 Bir Resim Bir Hikaye 

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 

14:30 Koleksiyoner 

15:00 Anadolu Arkeolojisi 

15:30 Bir Zamanlar 

16:00E debiyat Söyleşileri 

17:00 Evliya Çelebi 

17:30 Nakkaşın Fırçası 

18:00 Hayat Sanat 

18:30 İzler Suretler 

18:45 Sinema + 

19:30 Geziyorum 

20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 

21:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying) 

22:20 Galeri 2 - Süleyman Saim Tekcan 

22:30 Felsefe Söyleşileri 

 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 

00:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 

01:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying) 

02:15 Ne Yazıyor 

02:30 Anjelika Akbar İle Sesler 

03:00 Felsefe Söyleşileri 

04:00 Sinema + 

04:45 Dünya Müzik Gelenekleri 

 

TRT Haber 29 Nisan Perşembe 

06:00 Haber 06 (Canlı) 

06:55 Hava Durumu 

07:00 TRT HABER'de Dün Bugün (Canlı) 

09:30 Ekonomi 7/24 (Canlı) 

09:50 Lafın Gelişi 

09:55 Hava Durumu 

10:00 Satır Başı (Canlı) 

10:35 Dünya Gündemi (Canlı) 

10:45 Spor (Canlı) 

10:50 TRT Arşiv'den 

10:55 Hava Durumu 

11:00 Satır Başı (Canlı) 

11:40 İşitme Engelliler Haber Bülteni (Canlı) 

11:55 Hava Durumu 

12:00 Satır Başı (Canlı) 

12:45 Kalkınma Ajandası 

12:55 Hava Durumu 

13:00 Öğle Ana Haber (Canlı) 

13:45 Piyasa Raporu (Canlı) 

13:50 Veb Haber 

13:55 Hava Durumu 

14:00 Haber Ajandası (Canlı) 

14:50 Spor (Canlı) 

14:55 Hava Durumu 

15:00 Haber Ajandası (Canlı) 

15:50 Lafın Gelişi 

15:55 Hava Durumu 

16:00 Günün İçinden (Canlı) 

16:50 TRT Arşiv'den 

16:55 Hava Durumu 

17:00 Günün İçinden (Canlı) 

17:50 Veb Haber 

17:55 Hava Durumu 

18:00 Sıcak Haber (Canlı) 

18:50 Piyasa Raporu (Canlı) 

18:55 Hava Durumu 

19:00 Sıcak Haber (Canlı) 

19:49 Hava Durumu 

19:53 Ana Habere Doğru 

19:57 Ana Haber 20 (Canlı) 

19:58 İstanbul İçin İftar Vakti 

20:01 Ana Haber 20 (Canlı) 

20:55 Hava Durumu 

21:00 Birinci Sayfa (Canlı) 

22:55 Hava Durumu 

23:00 Gece Bakışı (Canlı) 

00:55 Hava Durumu 

01:00 Gün Sonu (Canlı) 

02:50 Veb Haber 

02:55 Hava Durumu 

03:00 Haber 03 (Canlı) 

03:35 Memleketten Haber Var 

03:50 Kalkınma Ajandası 

03:55 Hava Durumu 

04:00 Haber 04 (Canlı) 

04:31 İstanbul İçin İmsak Vakti 

04:36 Haber 04 (Canlı) 

04:55 Hava Durumu 

05:00 Haber 05 (Canlı) 

05:50 TRT Arşiv'den 

05:55 Hava Durumu  

  

a2 29 Nisan Perşembe 

07: 30 Kertenkele 

09: 30 Selena 

11: 30 Bez Bebek 

13: 30 Çocuklar Duymasın 

15: 45 Bez Bebek 

18: 00 Selena 

20: 00 Çocuklar Duymasın 




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:12
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Yayın AkışıATVFoxKanal DTRT1Kanal 7Show TvStar Tv
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