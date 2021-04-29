TV yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

ATV 29 Nisan Perşembe
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 29 Nisan Perşembe
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Yerli Dizi
STAR TV 29 Nisan Perşembe
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV 29 Nisan Perşembe
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 29 Nisan Perşembe
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Bir Yusuf Masalı
07:55 Mesnevi'den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
23:45 Mavera (Altyazılı)
TV8 29 Nisan Perşembe
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
Show TV 29 Nisan Perşembe
07:30 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
Kanal 7 29 Nisan Perşembe
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Bulut Bulut Üstünde
09:00 Deryalar
10.45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:20 Tatlı Bela
TRT 2 29 Nisan Perşembe
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Bir Zamanlar
06:00 Sinema Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Tiyatro Dünyası
07:30 Anadolu Arkeolojisi
08:00 Mim
09:00 Eskici
09:30 Bizim Resmimiz
10:00 Aramızda Müzik Var
10:45 Yeryüzleri
11:00 Karalama Defteri
11:30 Muasır
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Bir Zamanlar
16:00E debiyat Söyleşileri
17:00 Evliya Çelebi
17:30 Nakkaşın Fırçası
18:00 Hayat Sanat
18:30 İzler Suretler
18:45 Sinema +
19:30 Geziyorum
20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
21:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying)
22:20 Galeri 2 - Süleyman Saim Tekcan
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler
00:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
01:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying)
02:15 Ne Yazıyor
02:30 Anjelika Akbar İle Sesler
03:00 Felsefe Söyleşileri
04:00 Sinema +
04:45 Dünya Müzik Gelenekleri
TRT Haber 29 Nisan Perşembe
06:00 Haber 06 (Canlı)
06:55 Hava Durumu
07:00 TRT HABER'de Dün Bugün (Canlı)
09:30 Ekonomi 7/24 (Canlı)
09:50 Lafın Gelişi
09:55 Hava Durumu
10:00 Satır Başı (Canlı)
10:35 Dünya Gündemi (Canlı)
10:45 Spor (Canlı)
10:50 TRT Arşiv'den
10:55 Hava Durumu
11:00 Satır Başı (Canlı)
11:40 İşitme Engelliler Haber Bülteni (Canlı)
11:55 Hava Durumu
12:00 Satır Başı (Canlı)
12:45 Kalkınma Ajandası
12:55 Hava Durumu
13:00 Öğle Ana Haber (Canlı)
13:45 Piyasa Raporu (Canlı)
13:50 Veb Haber
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Ajandası (Canlı)
14:50 Spor (Canlı)
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Ajandası (Canlı)
15:50 Lafın Gelişi
15:55 Hava Durumu
16:00 Günün İçinden (Canlı)
16:50 TRT Arşiv'den
16:55 Hava Durumu
17:00 Günün İçinden (Canlı)
17:50 Veb Haber
17:55 Hava Durumu
18:00 Sıcak Haber (Canlı)
18:50 Piyasa Raporu (Canlı)
18:55 Hava Durumu
19:00 Sıcak Haber (Canlı)
19:49 Hava Durumu
19:53 Ana Habere Doğru
19:57 Ana Haber 20 (Canlı)
19:58 İstanbul İçin İftar Vakti
20:01 Ana Haber 20 (Canlı)
20:55 Hava Durumu
21:00 Birinci Sayfa (Canlı)
22:55 Hava Durumu
23:00 Gece Bakışı (Canlı)
00:55 Hava Durumu
01:00 Gün Sonu (Canlı)
02:50 Veb Haber
02:55 Hava Durumu
03:00 Haber 03 (Canlı)
03:35 Memleketten Haber Var
03:50 Kalkınma Ajandası
03:55 Hava Durumu
04:00 Haber 04 (Canlı)
04:31 İstanbul İçin İmsak Vakti
04:36 Haber 04 (Canlı)
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber 05 (Canlı)
05:50 TRT Arşiv'den
05:55 Hava Durumu
a2 29 Nisan Perşembe
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın