TV yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

29 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var?

Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Gönül Dağı, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışı listesi

29 Mayıs 2021 Cumartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi

06:15 YENİ GELİN

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 SULTAN

16:15 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30 NİNJA KAPLUMBAĞALAR

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi

04:50 İMPARATORİÇE Kİ

07:05 YEŞİL DENİZ

09:05 YEDİ NUMARA

10:05 TOZKOPARAN İSKENDER

11:40 ANNELER STÜDYO

13:30 BENİM ADIM MELEK

16:25 TEŞKİLAT

19:00 ANA HABER

20:00 GÖNÜL DAĞI

00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI

ATV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 MALEFİZ

11:55 EDHO

16:30 FANTASTİK CANAVARAR

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 HOBBİT 3

03:05 MARAŞLI

05:10 KURULUŞ OSMAN

KANAL D YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi

06:30 GENİŞ AİLE

08:15 SET EKSTRA

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

14:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

15:30 CAMDAKİ KIZ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 TAKİP: İSTANBUL

22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ

FOX TV YAYIN AKIŞI 22 Mayıs 2021 Cumartesi

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 KAMERA ARKASI

12:45 SON YAZ

15:45 MUCİZE DOKTOR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 SAVAŞÇI

00:15 KEFARET

STAR TV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

00:30 YERLİ DİZİ

04:30 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

TV 8 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 KARAYILAN

09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 GECE GÜNDÜZ

01:45 AH KALBİM