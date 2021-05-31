TV yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
29 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
29 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var?
Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Gönül Dağı, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
29 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışı listesi
29 Mayıs 2021 Cumartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
06:15 YENİ GELİN
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 SULTAN
16:15 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:30 NİNJA KAPLUMBAĞALAR
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
04:50 İMPARATORİÇE Kİ
07:05 YEŞİL DENİZ
09:05 YEDİ NUMARA
10:05 TOZKOPARAN İSKENDER
11:40 ANNELER STÜDYO
13:30 BENİM ADIM MELEK
16:25 TEŞKİLAT
19:00 ANA HABER
20:00 GÖNÜL DAĞI
00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI
ATV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
07:30 ATV' DE HAFTASONU
10:00 MALEFİZ
11:55 EDHO
16:30 FANTASTİK CANAVARAR
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KARDEŞLERİM
00:20 HOBBİT 3
03:05 MARAŞLI
05:10 KURULUŞ OSMAN
KANAL D YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
06:30 GENİŞ AİLE
08:15 SET EKSTRA
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
15:30 CAMDAKİ KIZ
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 TAKİP: İSTANBUL
22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ
FOX TV YAYIN AKIŞI 22 Mayıs 2021 Cumartesi
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 KAMERA ARKASI
12:45 SON YAZ
15:45 MUCİZE DOKTOR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 SAVAŞÇI
00:15 KEFARET
STAR TV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
14:00 YERLİ DİZİ
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW
00:30 YERLİ DİZİ
04:30 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
TV 8 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
15:45 KIRMIZI ODA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 KARAYILAN
09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER
11:20 GÜNDÜZ GECE
13:00 TATLI BELA
15:00 DÜNYANIN TADI
16:00 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 YEMİN
19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 GECE GÜNDÜZ
01:45 AH KALBİM