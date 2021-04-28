TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan ile 17 Mayısıs tarihleri arasında, tam olarak 18 gün boyunca tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Bundan dolayı vatandaşlarımız tam 3 hafta boyunca evlerinde kalacak. Bundan dolayıkarşısında uzun bir süre zaman geçirilecek. Türkiye’deki kanallarda her gün birbirinden farklı programlar yayınlanmaktadır. İzleyiciler 28 Nisan 2021 Çarşamba günü TRT 1, FOX TV, Kanal 7, TV8, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATVnı merak ediyor. 28 Nisan 2021 Çarşamba günü TRT 1, FOX TV, Kanal 7, TV8, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV yayın akışı belli oldu.

Ülkemizdeki kanallarda her gün çok çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Özellikle önümüzdeki 3 hafta boyunca yasakların başlayacağı düşünülürse, vatandaşlarımız televizyon karşısında normalden fazla zaman geçirecek. Bu açıdan ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımız kanallardaki yayın akışını merak etmeye başladı. Türkiye’deki kanallarda her gün birbirinden farklı programlar yayınlanmaktadır. İzleyiciler 28 Nisan 2021 Çarşamba günü TRT 1, FOX TV, Kanal 7, TV8, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV yayın akışını merak ediyor. 28 Nisan 2021 Çarşamba günü TRT 1, FOX TV, Kanal 7, TV8, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV yayın akışı belli oldu.

28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Beni Bırakma

16:20 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 - Kuruluş Osman

28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Camdaki Kız

28 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

28 Nisan 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:45 Mucize Doktor

28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Mavera

28 Nisan 2021 Çarşamba TV 8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

28 Nisan 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Gelin Hadi

09:00 Ankara'da Yedim Taze Meyveyi

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 2 Yayın Akışı

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Muasır

05:30 Tarihin Ruhu

06:00 Karalama Defteri

06:30 Hayat Sanat

07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

07:30 Opera Dünyası

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Eskici

09:30 Bizim Resmimiz

10:00 Geziyorum

10:30 Geleneğin Kalp Atışları

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Bir Zamanlar

16:00 Tarih Söyleşileri

17:30 Muasır

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:30 Anjelika Akbar İle Sesler

21:00 Yabancı Sinema: Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sorry, We Missed You)

22:45 Yeryüzleri

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

01:00 Yabancı Sinema: Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sorry, We Missed You)

02:45 Randevu

03:00 Edebiyat Söyleşileri

04:00 Koleksiyoner

04:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

28 Nisan 2021 Çarşamba a2 Yayın Akışı