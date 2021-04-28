TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Ülkemizdeki kanallarda her gün çok çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Özellikle önümüzdeki 3 hafta boyunca yasakların başlayacağı düşünülürse, vatandaşlarımız televizyon karşısında normalden fazla zaman geçirecek. Bu açıdan ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımız kanallardaki yayın akışını merak etmeye başladı. Türkiye’deki kanallarda her gün birbirinden farklı programlar yayınlanmaktadır. İzleyiciler 28 Nisan 2021 Çarşamba günü TRT 1, FOX TV, Kanal 7, TV8, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV yayın akışını merak ediyor. 28 Nisan 2021 Çarşamba günü TRT 1, FOX TV, Kanal 7, TV8, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV yayın akışı belli oldu.
28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - ATV Gün Ortası
- 14:00 - Beni Bırakma
- 16:20 - Esra Erol'da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:15 - Kuruluş Osman
28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:45 Camdaki Kız
28 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16.15 Bekir Köse ile İftara Doğru
- 17.15 Güzel Köylü
- 18.30 Star Haber
- 20:00 Seni Çok Bekledim
28 Nisan 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
- 14:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Masumiyet
- 23:45 Mucize Doktor
28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı
- 05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:20 Bir Yusuf Masalı
- 08:00 Mesnevi'den Hikayeler
- 08:25 Kuşlarla Yolculuk
- 09:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
- 12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 14:45 İyilik Hikayeleri
- 15:00 Acemi Anneler
- 16:15 Mavera
- 18:00 Ana Haber
- 18:25 Doğrusu Ne?
- 18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
- 20:30 Benim Adım Melek
- 23:45 Mavera
28 Nisan 2021 Çarşamba TV 8 Yayın Akışı
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Survivor 2021
- 13:00 Doya Doya Moda
- 17.15 Survivor Panaroma
- 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
28 Nisan 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı
- 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 08:30 Kadın İsterse
- 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 11:45 Bir Şansım Olsa
- 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
- 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show TV Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür
28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 07:45 Gelin Hadi
- 09:00 Ankara'da Yedim Taze Meyveyi
- 09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:20 Yaralı Kalbim
- 14:20 Mutfağım Şahane
- 15:20 Masum
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Emanet
- 21:30 Hz. Yusuf
- 23:20 Tatlı Bela
28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 2 Yayın Akışı
- 04:58 İstiklal Marşı
- 05:00 Muasır
- 05:30 Tarihin Ruhu
- 06:00 Karalama Defteri
- 06:30 Hayat Sanat
- 07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
- 07:30 Opera Dünyası
- 08:00 Kelimeler ve Şeyler
- 09:00 Eskici
- 09:30 Bizim Resmimiz
- 10:00 Geziyorum
- 10:30 Geleneğin Kalp Atışları
- 11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
- 12:00 Tarihin Ruhu
- 12:30 Hayat Sanat
- 13:00 Bir Resim Bir Hikaye
- 13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
- 14:30 Koleksiyoner
- 15:00 Anadolu Arkeolojisi
- 15:30 Bir Zamanlar
- 16:00 Tarih Söyleşileri
- 17:30 Muasır
- 18:00 Hayat Sanat
- 18:30 Koleksiyoner
- 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
- 20:00 Evliya Çelebi
- 20:30 Anjelika Akbar İle Sesler
- 21:00 Yabancı Sinema: Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sorry, We Missed You)
- 22:45 Yeryüzleri
- 23:00 Edebiyat Söyleşileri
- 00:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
- 01:00 Yabancı Sinema: Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sorry, We Missed You)
- 02:45 Randevu
- 03:00 Edebiyat Söyleşileri
- 04:00 Koleksiyoner
- 04:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
28 Nisan 2021 Çarşamba a2 Yayın Akışı
- 07: 30 Kertenkele
- 09: 30 Selena
- 11: 30 Bez Bebek
- 13: 30 Çocuklar Duymasın
- 15: 45 Bez Bebek
- 18: 00 Selena
- 20: 00 Çocuklar Duymasın
Son Güncelleme: 28.04.2021 00:05