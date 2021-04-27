TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı vatandaşlar TV yayın akışındaki içerikleri daha yakından takip ediyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star, FOX TV, TRT1, TV8’in yayın akışı...
27 Nisan 2021 ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
27 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı
07:00 Camdaki Kız
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çölden Gelen
27 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
27 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23.45 Masumiyet
27 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:10 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
27 Nisan 2021 TV8 yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
27 Nisan 2021 Show TV yayın akışı
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Salako
27 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Annemin Vasiyeti
09:00 Keloğlan
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela