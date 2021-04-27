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TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

27 Nisan 2021 Salı günü televizyon yayın akışı akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son aylarda oldukça fazla takip ediliyor. En sevilen diziler, yarışmalar ve ana haber bültenleri herkes tarafından merakla bekleniyor. Peki 27 Nisan 2021 tarihinde ekranlarda neler yayınlanacak? İşte 27 Nisan günü Kanal D, ATV, Show TV, Star, FOX TV, TRT1, TV8 yayın akışı…

27 Nisan 2021 Salı 00:09
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı vatandaşlar TV yayın akışındaki içerikleri daha yakından takip ediyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star, FOX TV, TRT1, TV8’in yayın akışı...

27 Nisan 2021 ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

27 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı

07:00 Camdaki Kız

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çölden Gelen

27 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

27 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23.45 Masumiyet

27 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:10 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

27 Nisan 2021 TV8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

27 Nisan 2021 Show TV yayın akışı

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Salako

27 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Annemin Vasiyeti

09:00 Keloğlan

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:09
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27 Nisan 2021 Yayın AkışıFoxATVTv8Kanal DKanal 7Star TvYayın Akışı
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