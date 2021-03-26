TV yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Korona virüsü sürecinde insanlar, evlerinde vakit geçirmeye başladı. Bu süreçlerde evlerinde sıkılmamak için ise televizyon programları izleyen vatandaşlar, kanalların yayın akışını merak etmeye başladı. Bizde sizler için televizyon kanallarının yayın akışını derledik.
KANAL D 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT 1 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panarom
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
Show TV 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı
06:00 Adını Feriha Koydum
08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Kütahya'nın Pınarları
11.30 Ötme Bülbül
13.20 Yaralı Kalbim
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:20 Tatlı Bela
23:10 Zor Sevda
TRT 2 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı
04:58İstiklal Marşı
05:00Bizim Edebiyatımız
05:30Nakkaşın Fırçası
06:00Bir Oyundan Fazlası
06:30Hayat Sanat
07:00Evliya Çelebi
07:40Yeryüzleri
08:00Düşüncenin Seyir Defteri
09:00Eskici
09:30Bizim Resmimiz
10:00Opera Dünyası
10:30Anjelika Akbar İle Sesler
11:00Belgesel: Bir Ressamın Sırları
12:00Tarihin Ruhu
12:30Hayat Sanat
13:00Bir Resim Bir Hikaye
13:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
15:15Geri Dönüşen Sanat
15:30Sarayın Lezzetleri
16:00Felsefe Söyleşileri
17:00Sinema +
17:45Kısa Bir Ara
18:00Hayat Sanat
18:30Geri Dönüşen Sanat
18:45Türkiye Atlası
18:50Destansı Kareler
19:00Karalama Defteri
19:30Muasır
20:00We Love Mozart
21:45Yabancı Sinema - Kramer Kramer'e Karşı (Kramer vs Kramer)
23:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
00:30Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
01:15Yabancı Sinema : Operadaki Hayalet ( The Phantom Of The Opera )
03:00Tarihin Ruhu
03:30Geleneğin Kalp Atışları
04:00Aramızda Müzik Var
a2 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın