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TV yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Covid-19 salgınından sonra insanlar yasaklardan dolayı evlerinde vakit geçirmeye başladı. Bu süreçte ise televizyona daha çok vakit geçirmeye başlanıldı. Televizyondaki program ve dizileri yakından takip eden insanlar, kanalların günlük program akışını merak etmeye başladı. İşte, 26 Mart 2021 yılının yayın akışı.

26 Mart 2021 Cuma 13:25
TV yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Korona virüsü sürecinde insanlar, evlerinde vakit geçirmeye başladı. Bu süreçlerde evlerinde sıkılmamak için ise televizyon programları izleyen vatandaşlar, kanalların yayın akışını merak etmeye başladı. Bizde sizler için televizyon kanallarının yayın akışını derledik. 

KANAL D 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 26 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

Show TV 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı

06:00 Adını Feriha Koydum

08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Kanal 7 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Kütahya'nın Pınarları

09:30 Cuma Sohbetleri

11.30 Ötme Bülbül

13.20 Yaralı Kalbim

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Tatlı Bela

23:10 Zor Sevda

TRT 2 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı

04:58İstiklal Marşı

05:00Bizim Edebiyatımız

05:30Nakkaşın Fırçası

06:00Bir Oyundan Fazlası

06:30Hayat Sanat

07:00Evliya Çelebi

07:40Yeryüzleri

08:00Düşüncenin Seyir Defteri

09:00Eskici

09:30Bizim Resmimiz

10:00Opera Dünyası

10:30Anjelika Akbar İle Sesler

11:00Belgesel: Bir Ressamın Sırları

12:00Tarihin Ruhu

12:30Hayat Sanat

13:00Bir Resim Bir Hikaye

13:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

15:15Geri Dönüşen Sanat

15:30Sarayın Lezzetleri

16:00Felsefe Söyleşileri

17:00Sinema +

17:45Kısa Bir Ara

18:00Hayat Sanat

18:30Geri Dönüşen Sanat

18:45Türkiye Atlası

18:50Destansı Kareler

19:00Karalama Defteri

19:30Muasır

20:00We Love Mozart

21:45Yabancı Sinema - Kramer Kramer'e Karşı (Kramer vs Kramer)

23:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

00:30Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

01:15Yabancı Sinema : Operadaki Hayalet ( The Phantom Of The Opera )

03:00Tarihin Ruhu

03:30Geleneğin Kalp Atışları

04:00Aramızda Müzik Var

a2 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 13:25
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Anahtar Kelimeler:
TelevizyonKanalYayın Akışı26 Mart 2021
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