TV yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

25 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı insanlar televizyonla vakit geçirecek. 25 Nisan Pazar günü televizyonda neler var? İşte 25 Nisan Pazar günün yayın akışı;
25 Nisan Pazar günü TRT 1 yayın akışı
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Mesnevi’den Hikayeler
05:50 Böyle Bitmesin
08:30 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Diriliş “Ertuğrul”
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Mavera (Altyazılı)
16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
25 Nisan Pazar günü ATV yayın akışı
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Hercai – Final
25 Nisan Pazar Show TV yayın akışı
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:15 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
25 Nisan Star TV yayın akışı
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Bir Demet Tiyatro
14:15 Kağıt Ev
167:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
25 Nisan Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Camdaki Kız
17:00 TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2
25 Nisan Pazar Fox TV yayın akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
25 Nisan Pazar TV 8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Çook Yaşa
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Kırmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor 2021
25 Nisan Pazar Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Allı Zeynebim
09:50 Elvan
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Tatlı Bela