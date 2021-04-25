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TV yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Pandemiden dolayı hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması var. İnsanlar ,25 Nisan Pazar günü televizyonda ne olduğunu merak etmektedir. 25 Nisan Pazar günü TV akışı nedir? Pazar günü birbirinden eğlenceli programlar,diziler,filmler ve yarışmalar ekrana gelecek. 24.04.2021 tarihli haberimizde 25 Nisan Pazar gününün TV akışını sizlere derledik. İşte 25 Nisan Pazar günü TV akışı...

25 Nisan 2021 Pazar 14:28
TV yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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25 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı insanlar televizyonla vakit geçirecek. 25 Nisan Pazar günü televizyonda neler var? İşte 25 Nisan Pazar günün yayın akışı;

25 Nisan Pazar günü TRT 1 yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Mesnevi’den Hikayeler

05:50 Böyle Bitmesin

08:30 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Diriliş “Ertuğrul”

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Mavera (Altyazılı)

16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

25 Nisan Pazar günü ATV yayın akışı

07:30 Atv’de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Hercai – Final

25 Nisan Pazar Show TV yayın akışı

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Senede Bir Gün

16:15 Canım Kardeşim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım

25 Nisan Star TV yayın akışı

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Bir Demet Tiyatro

14:15 Kağıt Ev

167:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

25 Nisan Kanal D yayın akışı

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Camdaki Kız

17:00 TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2

 

 

25 Nisan Pazar Fox TV yayın akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

25 Nisan Pazar TV 8  yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Çook Yaşa

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor 2021

25 Nisan Pazar Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Allı Zeynebim

09:50 Elvan

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Tatlı Bela

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:28
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25 Nisan Pazar TV Yayın AkışıTV Yayın Akışı
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