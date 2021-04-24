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TV yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Pandemi Döneminde devam eden yasaklardan dolayı insanlar evden çıkmadığı için televizyona sarılmaktadır. Birbirinden güzel programlar,diziler,yarışmalar ve filmler bugün ekrana geliyor. Televizyonda günün akışı merak edilmektedir. 24 Nisan Cumartesi günü hangi programların ekranda olacağı merak konusu oldu. 24 Nisan Cumartesi TV yayın akışı nedir? İşte 24 Nisan Cumartesi gününün TV akışı...

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:42
TV yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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İnsanlar, 24 Nisan Cumartesi günü kanalarda ne olduğunu merak etmektedir. 24 Nisan Cumartesi günün yayın akışı nedir? Bugünün yayın akışı şu şekildedir;

24 Nisan Cumartesi TRT 1 yayın akışı

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Mesnevi'den Hikayeler

05:55 Böyle Bitmesin

08:35 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

24 Nisan Cumartesi ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Sihirli Kızlar

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Kardeşlerim

24 Nisan Cumartesi Show TV yayın akışı

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Beyoğlu Güzeli

16:15 Tatlı Dillim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

24 Nisan Star TV yayın akışı

07:00 Kağıt Ev

09:15 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

24 Nisan Cumartesi Kanal D yayın akışı

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik

24 Nisan Cumartesi TV 8 yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:00 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

10:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

24 Nisan Cumartesi Fox TV yayın akışı 

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:00 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı

24 Nisan Cumartesi Kanal 7 yayın akışı

06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Beyaz Giyme Toz Olur

09: 45 Deden

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:30 Hz. Yusuf

24 Nisan Cumartesi TRT Spor yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN"

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 TAKTİK ANALİZ

10:55 Hava Durumu

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00Spor Bülteni (Canlı)

12:55Takvim Yaprakları

13:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

14:55 Hava Durumu

15:00 Spor Bülteni (Canlı)

15:45 Süper Lig Özetler

15:50 Takvim Yaprakları

15:55 Hava Durumu

16:00 Dakika Skor (Canlı)

18:00 Aktüel Futbol (Canlı)

19:30 Stadyum (Canlı)

20:30 Dakika Skor (Canlı)

22:15 Stadyum (Canlı)

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 14:42
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