TV yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

İnsanlar, 24 Nisan Cumartesi günü kanalarda ne olduğunu merak etmektedir. 24 Nisan Cumartesi günün yayın akışı nedir? Bugünün yayın akışı şu şekildedir;
24 Nisan Cumartesi TRT 1 yayın akışı
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Mesnevi'den Hikayeler
05:55 Böyle Bitmesin
08:35 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
24 Nisan Cumartesi ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Sihirli Kızlar
12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Kardeşlerim
24 Nisan Cumartesi Show TV yayın akışı
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Beyoğlu Güzeli
16:15 Tatlı Dillim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
24 Nisan Star TV yayın akışı
07:00 Kağıt Ev
09:15 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
24 Nisan Cumartesi Kanal D yayın akışı
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik
24 Nisan Cumartesi TV 8 yayın akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:00 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
10:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
24 Nisan Cumartesi Fox TV yayın akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:00 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
24 Nisan Cumartesi Kanal 7 yayın akışı
06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Beyaz Giyme Toz Olur
09: 45 Deden
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
19:00 Yemin
22:30 Hz. Yusuf
24 Nisan Cumartesi TRT Spor yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN"
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 TAKTİK ANALİZ
10:55 Hava Durumu
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00Spor Bülteni (Canlı)
12:55Takvim Yaprakları
13:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
14:55 Hava Durumu
15:00 Spor Bülteni (Canlı)
15:45 Süper Lig Özetler
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Hava Durumu
16:00 Dakika Skor (Canlı)
18:00 Aktüel Futbol (Canlı)
19:30 Stadyum (Canlı)
20:30 Dakika Skor (Canlı)
22:15 Stadyum (Canlı)