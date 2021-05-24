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TV yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Herkes tarafından merakla 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ulusal kanalları olan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından herkes evlerinde vakit geçirirken sevdikleri ve beğendikleri dizi, yarışma, program gibi yapımların hangi saatte yayınlanacak merakla araştırılıyor. 24 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışında neler var? 24 Mayıs Salı Kanal D yayın akışında neler var? 24 Mayıs Pazartesi FOX Tv yayın akışında neler var? 24 Mayıs Pazartesi TV 8 yayın akışında neler var? 24 Mayıs Pazartesi TRT 1 yayın akışında neler var? 24 Mayıs Pazartesi Kanal 7 yayın akışında neler var? İşte 24 Mayıs Pazartesi günü kanalların yayın akışında yer alacak yapımlar...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:15
TV yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 24 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

24 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Show TV ekranlarında Çukur, TRT 1 ekranlarından Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV’de Kağıt Ev, Fox TV ekranlarından ise Yasak Elma gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışı listesi

24 Mayıs 2021 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 24 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR

00:15 KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

05:50 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ACEMİ ANNELER

19:00 ANA HABER

20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

00:15 MASUMLAR APARTMANI

ATV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 MARAŞLI

00:20 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

03:05 EDHO

KANAL D YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

 18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

00:15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

FOX TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MASUMİYET

00:15 SON YAZ

03:00 SAVAŞÇI

STAR TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.20 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 KAĞIT EV

00:15 GİŞE MEMURU

TV 8 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVİVOR

13:15 DOYA DOYA MODA

17.45 SURVİVOR PANAROMA

20:00 SURVİVOR

00:15 SURVİVOR EKSTRA

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 AK KIRLANGIÇ

09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 KENAN’DA BİR KUYU

01:30 AH KALBİM


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:15
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