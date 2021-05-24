TV yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
24 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 24 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
24 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Show TV ekranlarında Çukur, TRT 1 ekranlarından Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV’de Kağıt Ev, Fox TV ekranlarından ise Yasak Elma gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
24 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışı listesi
24 Mayıs 2021 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 24 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
00:15 KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
05:50 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ACEMİ ANNELER
19:00 ANA HABER
20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU
00:15 MASUMLAR APARTMANI
ATV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 MARAŞLI
00:20 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
03:05 EDHO
KANAL D YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
00:15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
FOX TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 MASUMİYET
00:15 SON YAZ
03:00 SAVAŞÇI
STAR TV YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.20 GÜZEL KÖYLÜ
18.30 STAR HABER
20:00 KAĞIT EV
00:15 GİŞE MEMURU
TV 8 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVİVOR
13:15 DOYA DOYA MODA
17.45 SURVİVOR PANAROMA
20:00 SURVİVOR
00:15 SURVİVOR EKSTRA
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 24 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 KANAL 7'DE SABAH
07:45 AK KIRLANGIÇ
09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET
21:15 SENSİZ OLMAZ
23:20 KENAN’DA BİR KUYU
01:30 AH KALBİM