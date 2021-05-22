TV yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
23 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 23 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
23 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Teşkilat, Fox TV’de Kefaret, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
23 Mayıs 2021 Pazar dizi yayın saatleri
TRT 1: Teşkilat – 20:00
FOX TV: Kefaret – 20:00
Kanal 7: Yemin – 19:00
23 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışı listesi
23 Mayıs 2021 Pazar kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
Show TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:15 ALEV ALEV
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM
16:15 ÖYLE OLSUN
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 DELİHA 2
22:30 ACI TATLI EKŞİ
00:30 DELİHA 2
02:45 ACI TATLI EKŞİ
04:30 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA
TRT 1 yayın akışı 23 Mayıs Pazar
05:50 ELİMİ BIRAKMA
08:55 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
11:50 ENİNE BOYUNA
13:00 YERLİ BELGESEL
14:10 YERLİ DİZİ
17:00 TOZKOPARAN İSKENDER
19:00 ANA HABER
20:00 TEŞKİLAT
00:15 3’TE 3
01:30 DİRİŞ ERTUĞRUL
03:40 YERLİ DİZİ
ATV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR’AN VE SÜNET
11:45 DİZİ TV
12:35 KURULUŞ OSMAN
16:30 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 HESAPLAŞMA
02:50 EDHO
05:30 KURULUŞ OSMAN
Kanal D yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:30 GENİŞ AİLE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK
16:00 CAMDAKİ KIZ
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23:45 HEKİMOĞLU
02:15 TRAJEDİ KIZLARI
03:45 5N1K
04:30 GÜLLERİN SAVAŞI
Fox TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 KEFARET - TEKRAR
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
20:00 KEFARET
00:15 MASUMİYET
02:45 SAVAŞÇI
04:45 MASUMİYET
06:00 KADIN
Star TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:00 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MEDCEZİR / TKR
10:00 YERLİ DİZİ
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA / 324
13:00 YERLİ DİZİ
16:00 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 MENAJERİMİ ARA / 37
00:30 YERLİ DİZİ
TV 8 yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:30 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 ON YAŞ GENÇ
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 KIRMIZI ODA
16:45 MUTLULUK ZAMANI
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı 23 Mayıs Pazar
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 KALEMCİ KIZ
09:50 MUHABBET KAPISI
11:50 BAŞKENT KULİSİ
12:45 TATLI BELA
15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 KORKUSUZLAR
01:45 AH KALBİM