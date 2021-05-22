TV yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

23 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 23 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

23 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi diziler var?

Pazar akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Teşkilat, Fox TV’de Kefaret, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar dizi yayın saatleri

TRT 1: Teşkilat – 20:00

FOX TV: Kefaret – 20:00

Kanal 7: Yemin – 19:00

23 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışı listesi

23 Mayıs 2021 Pazar kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

Show TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:15 ALEV ALEV

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

16:15 ÖYLE OLSUN

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 DELİHA 2

22:30 ACI TATLI EKŞİ

00:30 DELİHA 2

02:45 ACI TATLI EKŞİ

04:30 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA

TRT 1 yayın akışı 23 Mayıs Pazar

05:50 ELİMİ BIRAKMA

08:55 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"

11:50 ENİNE BOYUNA

13:00 YERLİ BELGESEL

14:10 YERLİ DİZİ

17:00 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TEŞKİLAT

00:15 3’TE 3

01:30 DİRİŞ ERTUĞRUL

03:40 YERLİ DİZİ

ATV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR’AN VE SÜNET

11:45 DİZİ TV

12:35 KURULUŞ OSMAN

16:30 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 HESAPLAŞMA

02:50 EDHO

05:30 KURULUŞ OSMAN

Kanal D yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:30 GENİŞ AİLE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

14:00 HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR

16:00 CAMDAKİ KIZ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 HEKİMOĞLU

02:15 TRAJEDİ KIZLARI

03:45 5N1K

04:30 GÜLLERİN SAVAŞI

Fox TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 KEFARET - TEKRAR

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

20:00 KEFARET

00:15 MASUMİYET

02:45 SAVAŞÇI

04:45 MASUMİYET

06:00 KADIN

Star TV yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:00 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

07:00 MEDCEZİR / TKR

10:00 YERLİ DİZİ

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA / 324

13:00 YERLİ DİZİ

16:00 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA / 37

00:30 YERLİ DİZİ

TV 8 yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:30 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 ON YAŞ GENÇ

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 KIRMIZI ODA

16:45 MUTLULUK ZAMANI

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı 23 Mayıs Pazar

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 KALEMCİ KIZ

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 KORKUSUZLAR

01:45 AH KALBİM