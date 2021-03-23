TV yayın akışı 23 Mart 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

23 Mart Salı günü sizi hangi kanalda hangi programlar bekliyor, hep birlikte bakalım. En çok izlenen diziler, haber saatini bekleyenler ve sabah programlarının müptelası olanlar, hazır olun! Salı gününün yayın akışı sizlerle.
Koronavirüs sebebiyle evinden ayrılmayan insanların tek eğlencesi televizyon olmaya başladı. Hal böyle olunca hangi kanalda ve saat kaçta hangi yayınların olduğunu her gün intenetten aratmaya başladılar. Bizlerde sizler için kanalları bir araya toplayıp, yayın akışlarını paylaştık. Buyrun sizlerle..
23 Mart Salı ATV yayın akışı;
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23.45 Akıncı
02.45 Kırgın Çiçekler
05.30 Bir Zamanlar Çukurova
23 Mart Salı Kanal D yayın akışı;
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Hekimoğlu
23.45 Çok Güzel Hareketler 2
02.15 Gelinim Mutfakta
04.15 Arda ile Omuz Omuza
05.00 Güllerin Savaşı
23 Mart Salı Star Tv yayın akışı;
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım
22.30 Kutsal Damacana 3
00.15 Yol Arkadaşım 2
02.15 Kutsal Damacana 3 Dracula
04.00 Tehlikeli Arama
05.00 Benim Tatlı Yalanım
23 Mart Salı Fox Tv yayın akışı;
08.00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Refika ile Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj
23.45 Masumiyet
02.15 Son Yaz
04.45 Zümrüdüanka
06.00 Kadın
23 Mart Salı Trt 1 yayın akışı;
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Seksenler (Altyazılı)
06.50 Acemi Anneler
08.15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Kalk Gidelim
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler
17.30 Seksenler (Altyazılı)
19.00 Ana Haber (Canlı)
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00.15 Yerli Dizi
02.20 Türkan Hanım'ın Konağı
03.40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
23 Mart Salı Tv 8 yayın akışı;
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Sinema
13.00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021
20.00 Survivor 2021
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Doğduğun Ev Kaderindir
03.15 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
23 Mart Salı Show Tv yayın akışı;
06.00 Adını Feriha Koydum
08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45 Kalp Atışı
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Jack Reacher
01.45 Jack Reacher
04.00 Ramo
23 Mart Salı Kanal 7 yayın akışı;
06.30 Kanal 7'de Sabah
07.45 Susuzluk
09.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
11.50 Yaralı Kalbim
14.20 Mutfağım Şahane
15.20 Masum
18.00 Kanal 7 Haber Saati
19.00 Emanet
21.30 Tatlı Bela
23.10 Cici Annem
01.00 Ah Kalbim
23 Mart Salı Trt 2 yayın akışı;
04.58 İstiklal Marşı
05.00 Tiyatro Dünyası
05.30 Geleneğin Kalp Atışları
06.20 Destansı Kareler
06.30 Hayat Sanat
07.00 Bizim Edebiyatımız
07.30 Geziyorum
08.00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
09.00 Eskici
09.30 Bizim Resmimiz
10.00 Evliya Çelebi
10.45 Kısa Bir Ara
11.00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
12.00 Tarihin Ruhu
12.30 Hayat Sanat
13.00 Bir Resim Bir Hikaye
13.30 Aramızda Müzik Var
14.15 İzler Suretler
14.30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
15.15 Geri Dönüşen Sanat
15.30 Sarayın Lezzetleri
16.00 Mim
17.00 Nakkaşın Fırçası
17.30 Anjelika Akbar İle Sesler
18.00 Hayat Sanat
18.30 Fotoğraflar
18.40 Ne Yazıyor
18.50 Renkler
19.00 Bir Resim Bir Hikaye
19.30 Tarihin Ruhu
20.00 Düşüncenin Seyir Defteri
21.00 Yabancı Sinema: 93 Yazı (Summer 93)
22.45 Kısa Bir Ara
23.00 Tarih Söyleşileri
00.30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)