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TV yayın akışı 23 Mart 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

23 Mart Salı hangi kanalda hangi programlar var? Sizler için araştırdığımız yayın akışlarını haberimizde sunuyoruz. Salı gününüzü sabahtan akşama kadar eğlendirecek ve dolu dolu geçirtecek bütün programları saatleri ve yayınlandıkları kanallar ile birlikte size sunuyoruz. Haberimizde tüm detaylar yer almaktadır.

23 Mart 2021 Salı 08:15
TV yayın akışı 23 Mart 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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23 Mart Salı günü sizi hangi kanalda hangi programlar bekliyor, hep birlikte bakalım. En çok izlenen diziler, haber saatini bekleyenler ve sabah programlarının müptelası olanlar, hazır olun! Salı gününün yayın akışı sizlerle.

Koronavirüs sebebiyle evinden ayrılmayan insanların tek eğlencesi televizyon olmaya başladı. Hal böyle olunca hangi kanalda ve saat kaçta hangi yayınların olduğunu her gün intenetten aratmaya başladılar. Bizlerde sizler için kanalları bir araya toplayıp, yayın akışlarını paylaştık. Buyrun sizlerle..

23 Mart Salı ATV yayın akışı; 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 Akıncı

02.45 Kırgın Çiçekler

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

23 Mart Salı Kanal D yayın akışı;

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

23.45 Çok Güzel Hareketler 2

02.15 Gelinim Mutfakta

04.15 Arda ile Omuz Omuza

05.00 Güllerin Savaşı

23 Mart Salı Star Tv yayın akışı;

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20.00 Yol Arkadaşım

22.30 Kutsal Damacana 3

00.15 Yol Arkadaşım 2

02.15 Kutsal Damacana 3 Dracula

04.00 Tehlikeli Arama

05.00 Benim Tatlı Yalanım

23 Mart Salı Fox Tv yayın akışı;

08.00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj

23.45 Masumiyet

02.15 Son Yaz 

04.45 Zümrüdüanka

06.00 Kadın

23 Mart Salı Trt 1 yayın akışı;

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Seksenler (Altyazılı)

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00.15 Yerli Dizi

02.20 Türkan Hanım'ın Konağı

03.40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

23 Mart Salı Tv 8 yayın akışı;

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panaroma

13.00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20.00 Survivor 2021

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03.15 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama 

23 Mart Salı Show Tv yayın akışı;

06.00 Adını Feriha Koydum

08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Jack Reacher

01.45 Jack Reacher

04.00 Ramo

23 Mart Salı Kanal 7 yayın akışı;

06.30 Kanal 7'de Sabah

07.45 Susuzluk

09.50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11.50 Yaralı Kalbim

14.20 Mutfağım Şahane

15.20 Masum

18.00 Kanal 7 Haber Saati

19.00 Emanet

21.30 Tatlı Bela

23.10 Cici Annem

01.00 Ah Kalbim

23 Mart Salı Trt 2 yayın akışı;

04.58 İstiklal Marşı

05.00 Tiyatro Dünyası

05.30 Geleneğin Kalp Atışları

06.20 Destansı Kareler

06.30 Hayat Sanat

07.00 Bizim Edebiyatımız

07.30 Geziyorum

08.00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09.00 Eskici

09.30 Bizim Resmimiz

10.00 Evliya Çelebi

10.45 Kısa Bir Ara

11.00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

12.00 Tarihin Ruhu

12.30 Hayat Sanat

13.00 Bir Resim Bir Hikaye

13.30 Aramızda Müzik Var

14.15 İzler Suretler

14.30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

15.15 Geri Dönüşen Sanat

15.30 Sarayın Lezzetleri

16.00 Mim

17.00 Nakkaşın Fırçası

17.30 Anjelika Akbar İle Sesler

18.00 Hayat Sanat

18.30 Fotoğraflar

18.40 Ne Yazıyor

18.50 Renkler

19.00 Bir Resim Bir Hikaye

19.30 Tarihin Ruhu

20.00 Düşüncenin Seyir Defteri

21.00 Yabancı Sinema: 93 Yazı (Summer 93)

22.45 Kısa Bir Ara

23.00 Tarih Söyleşileri

00.30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)



Son Güncelleme: 23.03.2021 08:15
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıKanallar23 Mart
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