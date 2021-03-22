TV yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

22 Mart Pazartesi yayın akışında birçok ünlü dizi ve yarışma sevenleriyle buluşuyor. ATV kanallarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert sabah sularında izleyicilerle buluşacak. Kanal D ekranlarında ise dünyaca ünlü Harry Potter serisinin Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi akşam 20.00’da yayınlanacak. FOX TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Yasak Elma’da pazartesi günü saat 20.00’da ekranlarda yerini alacak.
TRT 1’de ise reyting rekorlarına koşan Uyanış: Büyük Selçuklu akşam 20.00’da yayınlanacak. Ekranların vazgeçilmez yarışmalarından olan Survivor, TV8 ekranlarında saat 20.00’dan itibaren sevenleriyle buluşacak. Son yılların en çok konuşulan dizilerinden Çukur’da Show TV ekranlarında saat 20.00’da yerini alacak. En çok reyting oranını hangi kanalın alacağı ise merak konusu. Kanalların yayın akışlarını aşağıda görebilirsiniz.
ATV 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
KANAL D 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
STAR TV 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TRT 1 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
Kanal 7 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Küçük Yolcu
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim
TRT 2 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Geleneğin Kalp Atışları
07:00 Pera Konserleri
08:00 Sinema Dünyası
08:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
09:30 Resim Sevinci : Bob Ross
10:00 Eskici
11:00 Kelimeler ve Şeyler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Sarayın Lezzetleri
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Geziyorum
14:00 Kısa Bir Ara
14:15 Ne Yazıyor
14:30 Koleksiyoner
15:00 Muasır
15:30 Anjelika Akbar İle Sesler
16:15 İzler Suretler
16:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:30 Bizim Resmimiz
18:00 Hayat Sanat
18:30 Berceste
18:40 Geri Dönüşen Sanat
19:00 Aramızda Müzik Var
19:50 Yeryüzleri
20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)
20:50 Müzelerin Yıldızları
21:00 Yabancı Sinema : Paterson
23:00 Mim
00:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)
01:00 Yabancı Sinema : Paterson
03:00 Mim
04:00 Bizim Resmimiz
04:30 Nakkaşın Fırçası
TRT Haber 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı
06:00 TRT HABER'de Dün Bugün
09:30 Ekonomi 7/24
09:50 Lafın Gelişi
09:55 Hava Durumu
10:00 Satır Başı
10:30 Dünya Gündemi
10:40 Spor
10:50 TRT Arşiv'den
10:55 Hava Durumu
11:00 Satır Başı
11:40 İşitme Engelliler Haber Bülteni
11:55 Hava Durumu
12:00 Satır Başı
12:45 Kalkınma Ajandası
12:55 Hava Durumu
13:00 Öğle Ana Haber
13:55 Veb Haber
14:00 Hava Durumu
14:05 Öğle Ana Haber
14:50 Spor
14:55 Hava Durumu
15:00 Günün İçinden
15:50 Lafın Gelişi
15:55 Hava Durumu
16:00 Günün İçinden
16:50 TRT Arşiv'den
16:55 Hava Durumu
17:00 Günün İçinden
17:50 Veb Haber
17:55 Hava Durumu
18:00 Sıcak Haber
18:50 Piyasa Raporu
18:55 Hava Durumu
19:00 Sıcak Haber
19:50 Hava Durumu
19:55 Ana Habere Doğru
20:00 Ana Haber 20
20:55 Hava Durumu
21:00 Birinci Sayfa
22:55 Hava Durumu
23:00 Gece Bakışı
00:50 Veb Haber
00:55 Hava Durumu
01:00 Gün Sonu
02:50 Kalkınma Ajandası
02:55 Hava Durumu
03:00 Haber 03
03:25 Batı Raporu
03:55 Hava Durumu
04:00 Haber 04
04:25 Ömür Dediğin
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber 05
05:50 TRT Arşiv'den
05:55 Hava Durum