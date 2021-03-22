TV yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

22 Mart Pazartesi yayın akışında birçok ünlü dizi ve yarışma sevenleriyle buluşuyor. ATV kanallarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert sabah sularında izleyicilerle buluşacak. Kanal D ekranlarında ise dünyaca ünlü Harry Potter serisinin Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi akşam 20.00’da yayınlanacak. FOX TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Yasak Elma’da pazartesi günü saat 20.00’da ekranlarda yerini alacak.

TRT 1’de ise reyting rekorlarına koşan Uyanış: Büyük Selçuklu akşam 20.00’da yayınlanacak. Ekranların vazgeçilmez yarışmalarından olan Survivor, TV8 ekranlarında saat 20.00’dan itibaren sevenleriyle buluşacak. Son yılların en çok konuşulan dizilerinden Çukur’da Show TV ekranlarında saat 20.00’da yerini alacak. En çok reyting oranını hangi kanalın alacağı ise merak konusu. Kanalların yayın akışlarını aşağıda görebilirsiniz.



ATV 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

KANAL D 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz

STAR TV 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

Kanal 7 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 Küçük Yolcu

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim

TRT 2 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Geleneğin Kalp Atışları

07:00 Pera Konserleri

08:00 Sinema Dünyası

08:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

09:30 Resim Sevinci : Bob Ross

10:00 Eskici

10:30 Sinema +

11:00 Kelimeler ve Şeyler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Sarayın Lezzetleri

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Geziyorum

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Ne Yazıyor

14:30 Koleksiyoner

15:00 Muasır

15:30 Anjelika Akbar İle Sesler

16:15 İzler Suretler

16:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30 Bizim Resmimiz

18:00 Hayat Sanat

18:30 Berceste

18:40 Geri Dönüşen Sanat

19:00 Aramızda Müzik Var

19:50 Yeryüzleri

20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)

20:50 Müzelerin Yıldızları

21:00 Yabancı Sinema : Paterson

23:00 Mim

00:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)

01:00 Yabancı Sinema : Paterson

03:00 Mim

04:00 Bizim Resmimiz

04:30 Nakkaşın Fırçası

TRT Haber 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı

06:00 TRT HABER'de Dün Bugün

09:30 Ekonomi 7/24

09:50 Lafın Gelişi

09:55 Hava Durumu

10:00 Satır Başı

10:30 Dünya Gündemi

10:40 Spor

10:50 TRT Arşiv'den

10:55 Hava Durumu

11:00 Satır Başı

11:40 İşitme Engelliler Haber Bülteni

11:55 Hava Durumu

12:00 Satır Başı

12:45 Kalkınma Ajandası

12:55 Hava Durumu

13:00 Öğle Ana Haber

13:55 Veb Haber

14:00 Hava Durumu

14:05 Öğle Ana Haber

14:50 Spor

14:55 Hava Durumu

15:00 Günün İçinden

15:50 Lafın Gelişi

15:55 Hava Durumu

16:00 Günün İçinden

16:50 TRT Arşiv'den

16:55 Hava Durumu

17:00 Günün İçinden

17:50 Veb Haber

17:55 Hava Durumu

18:00 Sıcak Haber

18:50 Piyasa Raporu

18:55 Hava Durumu

19:00 Sıcak Haber

19:50 Hava Durumu

19:55 Ana Habere Doğru

20:00 Ana Haber 20

20:55 Hava Durumu

21:00 Birinci Sayfa

22:55 Hava Durumu

23:00 Gece Bakışı

00:50 Veb Haber

00:55 Hava Durumu

01:00 Gün Sonu

02:50 Kalkınma Ajandası

02:55 Hava Durumu

03:00 Haber 03

03:25 Batı Raporu

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber 04

04:25 Ömür Dediğin

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber 05

05:50 TRT Arşiv'den

05:55 Hava Durum