TV yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Televizyonda ,programlar,yarışmalar,diziler ,flmler ve haber bültenleri yayınlanmaktadır. 21 Nisan Çarşamba gününün televizyon akışı insanlar tarafından merak edilmektedir. 21 Nisan Çarşamba Tv’de neler var?

21 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Bir Yusuf Masalı

07:50 Mesnevi'den Hikayeler

08:15 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Mavera

21 Nisan Çarşamba Show Tv yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Yaşamın Ötesinde

21 Nisan Çarşamba Star Tv yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

21 Nisan Çarşamba Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kuruluş Osman

21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Camdaki Kız

21 Nisan Çarşamba Fox Tv yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:45 Mucize Doktor

21 Nisan Çarşamba Tv 8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

21 Nisan Çarşamba Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Allı Tunam

09:00 Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela