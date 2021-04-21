İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

TV yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Pandemi Döneminde insanlar evden çıkamadığı için televizyona sarılmaktadır. Televizyonda günün akışı merak edilmektedir. 21 Nisan Çarşamba günü hangi programların ekranda olacağı merak konusu oldu. 21 Nisan Çarşamba TV yayın akışı nedir? İşte 21 Nisan Çarşamba gününün TV akışı...

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:07
TV yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Takip Et:

Televizyonda ,programlar,yarışmalar,diziler ,flmler ve haber bültenleri yayınlanmaktadır.  21 Nisan Çarşamba gününün televizyon akışı insanlar tarafından merak edilmektedir. 21 Nisan Çarşamba Tv’de neler var?

21 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Bir Yusuf Masalı

07:50 Mesnevi'den Hikayeler

08:15 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Mavera

21 Nisan Çarşamba  Show Tv yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Yaşamın Ötesinde

21 Nisan Çarşamba Star Tv yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

21 Nisan Çarşamba Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kuruluş Osman

21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz 

23:45 Camdaki Kız

21 Nisan Çarşamba Fox Tv yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:45 Mucize Doktor

21 Nisan Çarşamba Tv 8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

21 Nisan Çarşamba Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Allı Tunam

09:00 Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 15:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Televizyon Yayın AkışıBugün TVde Ne Var?21 Nisan Çarşamba Tv Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Nisan 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz doğum tarihi
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı konu başlıkları
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.