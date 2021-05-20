TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
21 Mayıs 2021 Cuma günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 21 Mayıs 2021 Cuma günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi diziler var?
Cuma akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Payitaht Abdülhamid, TV 8’de Kırmızı Oda, Kanal D ekranlarından ise Arka Sokaklar gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
21 Mayıs 2021 Cuma günlük yayın akışı listesi
21 Mayıs 2021 Cuma kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:30 İNTİKAM
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
05:40 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
00:15 KELEBEĞİN RÜYASI
ATV YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
08:30 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZ CEVAPLIYOR
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN
22:15 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN
00:45 EDHO
KANAL D YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
20:00 ARKA SOKAKLAR
00:15 CAMDAKİ KIZ
FOX TV YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
07:00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 SON YAZ
00:15 SAVAŞÇI
02:45 KEFARET
STAR TV YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
06:00 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK
00:15 KAÇIŞ PLANI 2
TV 8 YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR 2021
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE
20:00 KIRMIZI ODA
00:15 EMRE DORMEN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 21 Mayıs 2021 Cuma
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 ACI KİN
09:30 CUMA SOHBETLERİ
11:30 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 SENSİZ OLMAZ
23:20 FADİME’NİN DESTANI
01:30 AH KALBİM