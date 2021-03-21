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TV yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

21 Mart 2021 Pazar günü televizyonda yayınlanacak olan diziler neler? 21 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda gösterilecek olan filmler hangileri? Yayın akışında yer alan dizi, film ve programlar en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

21 Mart 2021 Pazar 08:15
TV yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Ekranlarda bugün yayınlanacak olan yapımların neler olduğu merak edilmeye başlandı. Tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan salgın nedeniyle ev içerisinde yaşanan bunalımı televizyonda atmak isteyen çoğu kişi, ekranlarda nelerin olduğunu araştırmaya başladı. 21 Mart 2021 Pazar günü yayında olan dizi, film ve programların neler olduğu araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde olduğumuz bu zamanlarda, yapılan şeyler haliyle sınırlı oluyor. İntenette gezmeler, TV programları, diziler vs… bu zamanlarda ya televizyon ya da intenette zaman geçirmekteyiz. Bundan ötürü televizyon izleyen kişiler, bugün hangi dizilerin olduğunu merak etmeye başladı. Bugün yayında olan dizi, film ve programların neler olduğu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor.

21 Mart 2021 Pazar günü Show TV, TRT 1, Atv, Kanal D, Fox TV, Star TV, TV 8, Kanal 7 gibi en fazla izlenen kanalların, 20:00 - 23:45 saatleri arasında yayınlanacak olan tüm diziler ve yayın akışları araştırılıyor.

2021 Pazar günü hangi kanalda ne var, hangi dizi var?

  • Show TV - 20:00 Yerli Dizi : Arıza
  • Trt1 - 20:00 Teşkilat 
  • Atv - 20:00 Yerli Dizi : Hercai
  • Kanal D - 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • Fox TV - 20:00 Kefaret
  • Star TV - 20:00 Yerli Dizi : Menajerimi Ara
  • TV8 - 20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
  • Kanal 7 - 19:00 Dizi : Yemin - Yaralı Kalbim

2021 Pazar TV yayın akışı ve dizileri

21 Şubat 2021 Pazar günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7 gibi en çok izlenen kanalların gün boyu 

yayın akışları...

Show TV yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İyi Aile Çocuğu

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

TRT 1 yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

17:15 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat - Yeni Bölüm

Atv yayın akışı 

(2021 pazar dizileri ve yayın akışı)

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:50 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

Kanal D yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)

06:30 Sihirli Annem

08:30 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:00 IronMan

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Pardon

Fox TV yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

Star TV yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Afacan Beşler

10:00 Ayı Paddington

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli dizi tekrar/sinema

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

TV 8 yayın akışı 

(2021 Pazar dizileri ve yayın akışı)

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021

Kanal 7 (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Başarmalısın

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 08:15
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıATVFoxShow TvKanal DStar TvTV 8Trt 1Kanal 7
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