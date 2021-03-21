TV yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Ekranlarda bugün yayınlanacak olan yapımların neler olduğu merak edilmeye başlandı. Tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan salgın nedeniyle ev içerisinde yaşanan bunalımı televizyonda atmak isteyen çoğu kişi, ekranlarda nelerin olduğunu araştırmaya başladı. 21 Mart 2021 Pazar günü yayında olan dizi, film ve programların neler olduğu araştırılan konular arasında yerini almış durumda.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde olduğumuz bu zamanlarda, yapılan şeyler haliyle sınırlı oluyor. İntenette gezmeler, TV programları, diziler vs… bu zamanlarda ya televizyon ya da intenette zaman geçirmekteyiz. Bundan ötürü televizyon izleyen kişiler, bugün hangi dizilerin olduğunu merak etmeye başladı. Bugün yayında olan dizi, film ve programların neler olduğu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor.
21 Mart 2021 Pazar günü Show TV, TRT 1, Atv, Kanal D, Fox TV, Star TV, TV 8, Kanal 7 gibi en fazla izlenen kanalların, 20:00 - 23:45 saatleri arasında yayınlanacak olan tüm diziler ve yayın akışları araştırılıyor.
2021 Pazar günü hangi kanalda ne var, hangi dizi var?
- Show TV - 20:00 Yerli Dizi : Arıza
- Trt1 - 20:00 Teşkilat
- Atv - 20:00 Yerli Dizi : Hercai
- Kanal D - 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- Fox TV - 20:00 Kefaret
- Star TV - 20:00 Yerli Dizi : Menajerimi Ara
- TV8 - 20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
- Kanal 7 - 19:00 Dizi : Yemin - Yaralı Kalbim
2021 Pazar TV yayın akışı ve dizileri21 Şubat 2021 Pazar günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7 gibi en çok izlenen kanalların gün boyu
yayın akışları...
Show TV yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
TRT 1 yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
17:15 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat - Yeni Bölüm
Atv yayın akışı(2021 pazar dizileri ve yayın akışı)
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
Kanal D yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)
06:30 Sihirli Annem
08:30 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:00 IronMan
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
23:45 Pardon
Fox TV yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
Star TV yayın akışı (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Afacan Beşler
10:00 Ayı Paddington
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Yerli dizi tekrar/sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
TV 8 yayın akışı(2021 Pazar dizileri ve yayın akışı)
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12:15 Süper 1 Takım
12:30 Kırmızı Oda
16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021
Kanal 7 (2021 pazar dizileri ve yayın akışı)
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Başarmalısın
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim