TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
20 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 20 Mayıs 2021 Perşembe günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1 ekranlarından Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV’de Alev Alev, Star TV ekranlarından ise Akrep gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
20 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışı listesi
20 Mayıs 2021 Perşembe kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 20 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
Show TV yayın akışı 20 Mayıs 2021Perşembe
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 ALEV ALEV
00:15 RESİMDEKİ SEVGİLİ
TRT 1 yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe
05:35 VUSLAT
09:00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS
00:15 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU
ATV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU
01:30 EDHO
Kanal D yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
20:00 CAMDAKİ KIZ
00:45 SADAKATSİZ
Fox TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DK SAĞLIK
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 MUCİZE DOKTOR
00:15 SON YAZ
02:45 SAVAŞÇI
Star TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 AKREP
00:15 GİŞE MEMURU
TV 8 yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 KIRMIZI ODA
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE
20:00 SURVIVOR 2021
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Kanal 7 yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 SARI KIZ TEPESİ
09:30 MUHABBET KAPISI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 TATLI BELA
23:20 EY OĞU
01:30 AH KALBİM