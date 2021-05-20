TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 20 Mayıs 2021 Perşembe günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi diziler var?

Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1 ekranlarından Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV’de Alev Alev, Star TV ekranlarından ise Akrep gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışı listesi

20 Mayıs 2021 Perşembe kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 20 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

Show TV yayın akışı 20 Mayıs 2021Perşembe

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ALEV ALEV

00:15 RESİMDEKİ SEVGİLİ

TRT 1 yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe

05:35 VUSLAT

09:00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS

00:15 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

ATV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

01:30 EDHO

Kanal D yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 CAMDAKİ KIZ

00:45 SADAKATSİZ

Fox TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DK SAĞLIK

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MUCİZE DOKTOR

00:15 SON YAZ

02:45 SAVAŞÇI

Star TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 GİŞE MEMURU

TV 8 yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 SURVIVOR 2021

00:15 SURVIVOR EKSTRA

Kanal 7 yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 SARI KIZ TEPESİ

09:30 MUHABBET KAPISI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 TATLI BELA

23:20 EY OĞU

01:30 AH KALBİM