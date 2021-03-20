TV yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte evlerinde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen insanlar, televizyon kanallarında hangi yayınların olduğunu merak etmeye başladılar. Bizde siz okuyucular için 20 Mart 2021 Cumartesi gününde televizyonda hangi programların olduğunu araştırdık.
20 Mart 2021 ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:40 Kediler ve Köpekler 2
15:30 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
20 Mart 2021 KANAL D yayın akışı
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yerli Sinema
16.30 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Iron Man 3
22:30 Kod Adı Londra
20 Mart 2021 STAR TV yayın akışı
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
20 Mart 2021 FOX TV yayın akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:30 Sen Çal Kapımı
16:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20 Mart 2021 TRT 1 yayın akışı
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:50 Böyle Bitmesin
09:00 Yedi Numara
10:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Türk Sineması “Keşif”
15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
20 Mart 2021 TV8 yayın akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çok Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12:15 Süper 1 Takım
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
20 Mart 2021 Show TV yayın akışı
06:00 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
20 Mart 2021 Kanal 7 yayın akışı
06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Yitik
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Tatlı Bela
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim