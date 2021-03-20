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TV yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Korona virüsü karşı önlemlerin alındığı bu günlerde, hafta sonu Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokakların yasak olmasıyla birlikte insanlar, hafta sonları evlerinde vakit geçiriyor. Evlerinde vakit geçiren insanlar ise televizyon karşısında dizi ve filmlerini izliyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 12:30
TV yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte evlerinde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen insanlar, televizyon kanallarında hangi yayınların olduğunu merak etmeye başladılar. Bizde siz okuyucular için 20 Mart 2021 Cumartesi gününde televizyonda hangi programların olduğunu araştırdık.

20 Mart 2021 ATV  yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:40 Kediler ve Köpekler 2

15:30 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

20 Mart 2021 KANAL D yayın akışı

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yerli Sinema

16.30 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Iron Man 3

22:30 Kod Adı Londra

20 Mart 2021 STAR TV yayın akışı

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

20 Mart 2021 FOX TV yayın akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:30 Sen Çal Kapımı

16:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

20 Mart 2021 TRT 1 yayın akışı

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

09:00 Yedi Numara

10:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Türk Sineması “Keşif”

15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

20 Mart 2021 TV8 yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çok Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

20 Mart 2021 Show TV yayın akışı

06:00 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

20 Mart 2021 Kanal 7 yayın akışı

06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Yitik

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Tatlı Bela

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 12:30
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