TV yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

2 Mayıs Pazar gününü sevdiklerinizle beraber eğlenceli geçirmeniz adına Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 canlı yayın akışları keyifli izlemeler.
ATV 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu Haberiler
10:00 Kutup Macerası Çizgi Dizi
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman Dizi
15:45 Kardeşlerim Tekrar Dizi
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar Program
20:30 Kim Milyoner Olmak İster Yarışma.
KANAL D 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı
06:30 Geniş Aile Dizi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar Program
12:00 Arda İle Omuz Omuza Program
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik Program
14:00 Galaksinin Koruyucuları Sinema
16:15 Sadakatsiz Tekrar Bölümü İle Dizi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu Bülteni
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu Dizi
STAR TV 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı
09:00 Sefirin Kızı Dizi
12:00 Tülin Şahin İle Moda Program
13:00 En Güzel Ev Program
13:15 Bekir Köse İle İftara Doğru Program
14:15 Boşver Arkadaş Dizi
16:00 Kağıt Ev Dizi
18:45 Star Haber Bülteni
20:00 Menajerimi Ara Dizi
FOX TV 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz Dizi
13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi Program
15:30 Mucize Doktor Dizi
18:00 Bir Su Hikayesi Dizi
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Bülteni Hafta Sonu
20:00 Kefaret Dizi
TRT 1 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı
05:15 Mesnevi'den Hikayeler Program
05:45 Elimi Bırakma Dizi
08:50 Kuşlarla Yolculuk Dizi
09:15 Diriliş "Ertuğrul" Dizi
11:50 Enine Boyuna (Canlı) Program
13:00 Şehirden Uzakta Program
14:10 Mavera (Altyazılı) Dizi
15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı) Dizi
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel Program
20:30 Teşkilat (Altyazılı) Dizi
23:45 Mavera (Altyazılı) Dizi
TV8 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım Program
08:30 Çook Yaşa Dizi
09:45 10 Yal Genç Dizi
10:30 Süper 1 Takım Çizgi Sinema
10:45 Survivor Panaroma Program
13:15 Kırmızı Oda Tekrar Bölümü
15:45 Sinema
20:00 Survivor 2021 Yarışma
Show TV 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda Program
07:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar Bölümü ile Dizi
10:00 Pazar Sürprizi Program
13:00 Bir Şansım Olsa Dizi
14:30 Son Hıçkırık Yerli Sinema
16:15 Ne Olacak Şimdi Program
18:45 Hafta Sonu Ana Haber Bülteni
20:00 Aile Arasında Dizi
Kanal 7 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Film Sinema
09:50 Film Sinema
11.50 Başkent Kulisi Program
12:45 Yaralı Kalbim Dizi
15:00 Özlem Tunca İle Dünyayı Geziyorum Program
16:00 Masum Dizisi
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin Dizisi
22:20 Tatlı Bela Dizisi