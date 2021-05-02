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TV yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Yeni medyanın hayatımıza dahil edilmesinin ardından televizyon eski popülerliğini kaybetmiş olsa da 2020 yılının Mart ayı itibariyle hayatımızda devam etmekte olan pandemi kapsamında bu durum değişken bir hal almıştır. Tam kapanmada olduğumuz şu günlerde aile içinde en çok merak edilenler arasında Bugün televizyon ne var? Hangi diziler ve programlar ya da sinemalar yer almaktadır? 2 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışı nedir? İfadeleri yer etmektedir. Bizde tam bu noktada olan siz okuyucularımıza dop dolu bir seçeneklerle geldik.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:46
TV yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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2 Mayıs Pazar gününü sevdiklerinizle beraber eğlenceli geçirmeniz adına Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 canlı yayın akışları keyifli izlemeler.

ATV 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu Haberiler

10:00 Kutup Macerası Çizgi Dizi

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman Dizi

15:45 Kardeşlerim Tekrar Dizi

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar Program

20:30 Kim Milyoner Olmak İster Yarışma.

 

KANAL D 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı

06:30 Geniş Aile Dizi

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar Program

12:00 Arda İle Omuz Omuza Program

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik Program

14:00 Galaksinin Koruyucuları Sinema

16:15 Sadakatsiz Tekrar Bölümü İle Dizi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu Bülteni

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu Dizi

 

STAR TV 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı

09:00 Sefirin Kızı Dizi

12:00 Tülin Şahin İle Moda Program

13:00 En Güzel Ev Program

13:15 Bekir Köse İle İftara Doğru Program

14:15 Boşver Arkadaş Dizi

16:00 Kağıt Ev Dizi

18:45 Star Haber Bülteni

20:00 Menajerimi Ara Dizi

 

FOX TV 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz Dizi

13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi Program

15:30 Mucize Doktor Dizi

18:00 Bir Su Hikayesi Dizi

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber  Bülteni Hafta Sonu

20:00 Kefaret Dizi

TRT 1 2 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı

05:13İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:15 Mesnevi'den Hikayeler Program

05:45 Elimi Bırakma Dizi

08:50 Kuşlarla Yolculuk Dizi

09:15 Diriliş "Ertuğrul" Dizi

11:50 Enine Boyuna (Canlı) Program

13:00 Şehirden Uzakta Program

14:10 Mavera (Altyazılı) Dizi

15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı) Dizi

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel Program

20:30 Teşkilat (Altyazılı) Dizi

23:45 Mavera (Altyazılı) Dizi

TV8 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım Program

08:30 Çook Yaşa Dizi

09:45 10 Yal Genç Dizi

10:30 Süper 1 Takım Çizgi Sinema

10:45 Survivor Panaroma Program

13:15 Kırmızı Oda Tekrar Bölümü

15:45 Sinema

20:00 Survivor 2021 Yarışma

Show TV 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda Program

07:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar Bölümü ile Dizi

10:00 Pazar Sürprizi Program

13:00 Bir Şansım Olsa Dizi

14:30 Son Hıçkırık Yerli Sinema

16:15 Ne Olacak Şimdi Program

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Bülteni

20:00 Aile Arasında  Dizi

Kanal 7 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Film Sinema

09:50 Film Sinema

11.50 Başkent Kulisi Program

12:45 Yaralı Kalbim Dizi

15:00 Özlem Tunca İle Dünyayı Geziyorum Program

16:00 Masum Dizisi

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin Dizisi

22:20 Tatlı Bela Dizisi




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:46
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