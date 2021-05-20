TV yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
19 Mayıs Çarşamba günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 19 Mayıs Çarşamba günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
19 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 19 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
19 Mayıs Çarşamba bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Kanal D ekranlarında Sadakatsiz, TRT 1 ekranlarından Benim Adım Melek, ATV’de Kuruluş Osman gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
92 Mayıs 2021 Çarşamba günlük yayın akışı listesi
19 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 19 Mayıs Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
Show TV yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:45 BİR ŞANSIM OLSA
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:30 YAŞAMIN ÖTESİNDE
TRT 1 yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
06:00 VUSLAT
09:00 ANITKABİR’DEN NAKLEN
09:15 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
14:00 KALK GİDELİM
17:00 ANNELER
19:00 ANA HABER (CANLI)
20:00 BENİM ADIM MELEK
23:55 MENDİLİM KEKİK KOKUYOR
02:10 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI
ATV yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KURULUŞ OSMAN
00:20 MARAŞLI
03:05 EDHO
Kanal D yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
20:00 SADAKATSİZ
23:30 CAMDAKİ KIZ
02:00 GELİNİM MUTFAKTA
Fox TV yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE...
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 AİLE HÜKÜMETİ
22:00 ÇAT KAPI AŞK
23:45 AİLE HÜKÜMETİ
01:45 SAVAŞÇI
Star TV yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:20 GÜZEL KÖYLÜ
18:30 STAR HABER
20:00 SAHİL GÜVENLİK
22:30 SAHİL GÜVENLİK
00:30 KAĞIT EV
TV 8 yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE KOLAJ
20:00 SURVİVOR 2021
00:15 SURVIVOR EKSTRA
01:30 DOYA DOYA MODA
Kanal 7 yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 AKBAŞ BASKINI
09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:45 TATLI BELA
23:20 KINALI HASAN
01:30 AH KALBİM