TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Akşam saatleri sokağa çıkma yasaından dolayı evde kalan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren televizyon kanallarında hangi programların olacağını araştırmaya başladı. 19 Mart günü televizyonda hangi diziler, programla yer alacak, 19 Mart Atv, Kanal D, Show Tv, Star, Fox Tv, Tv8, Kanal 7 yayın akışındaki programlar neler. İşte detaylar...
Korona virüs kısııtlamalar kapsamında evde sık olarak kalan vatandaşlar, televizyon kanallarında hangi yayınların olduğunu merak etmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanmasıyla 19 Mart günü televizyonda hangi diziler, programla yer alacak, 19 Mart Atv, Kanal D, Show Tv, Star, Fox Tv, Tv8, Kanal 7 yayın akışındaki programlar neler gibi sorulara yanıtlar arandı. İşte detaylar...
19 Mart Atv yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
19 Mart KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
19 Mart STAR Tv yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
19 Mart FOX TV yayın akışı
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
19 Mart 2021 TRT 1 yayın akışı
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
19 Mart 2021 TV8 yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panarom
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
19 Mart Show TV yayın akışı
06:00 Adını Feriha Koydum
08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
19 Mart Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 İyiliğin Bedeli
09:30 Cuma Sohbetleri
11.30 Sakın Söyleme
13.15 Tatlı Bela
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim