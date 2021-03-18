TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Akşam saatleri sokağa çıkma yasaından dolayı evde kalan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren televizyon kanallarında hangi programların olacağını araştırmaya başladı. 19 Mart günü televizyonda hangi diziler, programla yer alacak, 19 Mart Atv, Kanal D, Show Tv, Star, Fox Tv, Tv8, Kanal 7 yayın akışındaki programlar neler. İşte detaylar...

Korona virüs kısııtlamalar kapsamında evde sık olarak kalan vatandaşlar, televizyon kanallarında hangi yayınların olduğunu merak etmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanmasıyla 19 Mart günü televizyonda hangi diziler, programla yer alacak, 19 Mart Atv, Kanal D, Show Tv, Star, Fox Tv, Tv8, Kanal 7 yayın akışındaki programlar neler gibi sorulara yanıtlar arandı. İşte detaylar...

19 Mart Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

19 Mart KANAL D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

19 Mart STAR Tv yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

19 Mart FOX TV yayın akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

19 Mart 2021 TRT 1 yayın akışı

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

19 Mart 2021 TV8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

19 Mart Show TV yayın akışı

06:00 Adını Feriha Koydum

08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

19 Mart Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 İyiliğin Bedeli

09:30 Cuma Sohbetleri

11.30 Sakın Söyleme

13.15 Tatlı Bela

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim