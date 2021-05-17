TV yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
18 Mayıs 2021 Salı günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 18 Mayıs Salı günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
18 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 18 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
18 Mayıs 2021 Salı bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Kanal D ekranlarında Hekimoğlu, TRT 1 ekranlarından Masumlar Apartmanı, Star TV’de Sefirin Kızı, Fox TV ekranlarından ise Baraj gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
18 Mayıs 2021 Salı dizi yayın saatleri
TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 20:00
Kanal 7: Emanet – 19:00
Kanal D: Hekimoğlu – 20:00
18 Mayıs 2021 Salı günlük yayın akışı listesi
18 Mayıs 2021 Salı kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 18 Mayıs Salı Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
18 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim
02:45 EDHO
18 Mayıs 2021 Salı KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
18 Mayıs 2021 Salı STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Adalet Birliği
22:30 Beynelmilel
00:30 Beynelmilel
18 Mayıs 2021 Salı FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Biz Size Döneriz
00:45 7. Koğuştaki Mucize
18 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
06:00 Vuslat
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15 Gönül Dağı
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:00 Doya Doya Moda
17.15 O Ses Türkiye Kolaj
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
23:30 Romantik Komedi
02:00 Romantik Komedi
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Ev Ödevi
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:00 Tabancanım Sapını
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
19:00 Emanet
23:20 Kiralık Anne