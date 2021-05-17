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TV yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Televizyon ekranlarından bugün hangi dizilerin ve yapımların yer aldığı merak ediliyor. İzleyiciler her gün bugün TV’de ne var, bugün hangi diziler yayınlanacak sorularını araştırıyor. Ülkemizde en çok izlenen ATV, Kanal D, Fox TV, TV 8, TRT 1, Kanal 7, Show TV, Star TV günlük yayın akışlarında sevilen diziler ve değerli yapımlar yer alıyor. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü televizyon günlük yayın akışı listesini haberimizde bulabilirsiniz. 17 Mayıs Pazartesi akşamı birbirinden değerli yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:36
TV yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 17 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV’de Kağıt Ev, Fox TV ekranlarından ise Masumiyet gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi dizi yayın saatleri

TRT 1: Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00

ATV: Maraşlı – 20:00

Fox TV: Masumiyet – 20:00

Kanal 7: Emanet – 19:00

Star TV: Kağıt Ev – 20:00

17 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışı listesi

17 Mayıs 2021 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 17 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

22:30 Gizli Kod

00:30 Öldürme Arzusu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

06:00 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Anneler

19:00 Ana Haber

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

ATV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:05 EDHO

KANAL D YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Sadakatsiz

FOX TV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika İle Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

00:15 Mucize Doktor

02:45 Savaşçı

STAR TV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

00:15 Akrep

TV 8 YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17.15 O Ses Türkiye Kolaj

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Feride

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:00 Celal Oğlan

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Tatlı Bela

23:20 Kunduracı

01:30 Ah Kalbim


Son Güncelleme: 17.05.2021 15:36
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