TV yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
17 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 17 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV’de Kağıt Ev, Fox TV ekranlarından ise Masumiyet gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
10 Mayıs 2021 Pazartesi dizi yayın saatleri
TRT 1: Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00
ATV: Maraşlı – 20:00
Fox TV: Masumiyet – 20:00
Kanal 7: Emanet – 19:00
Star TV: Kağıt Ev – 20:00
17 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışı listesi
17 Mayıs 2021 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 17 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
22:30 Gizli Kod
00:30 Öldürme Arzusu
TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
06:00 Vuslat
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
ATV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:05 EDHO
KANAL D YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Sadakatsiz
FOX TV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
00:15 Mucize Doktor
02:45 Savaşçı
STAR TV YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
00:15 Akrep
TV 8 YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17.15 O Ses Türkiye Kolaj
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 17 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Feride
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:00 Celal Oğlan
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Tatlı Bela
23:20 Kunduracı
01:30 Ah Kalbim