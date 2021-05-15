TV yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
16 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 16 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Teşkilat, ATV’de Kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
15 Mayıs 2021 Cumartesi dizi yayın saatleri
TRT 1: Teşkilat – 20:00
ATV: Kardeşlerim – 20:00
FOX TV: Kefaret – 20:00
Kanal 7: Yemin – 19:00
16 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışı listesi
16 Mayıs 2021 Pazar kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
06:15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 TATLI DİLLİM
16:15 ŞAŞKIN DAMAT
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 NASİPSE OLUR
22:30 NASİPSE OLUR
00:45 ÇAKALLARLA DANS 4
02:45 ÇAKALLARLA DANS 4
04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
04:30 DİNLE NEYDEN
06:00 ELİMİ BIRAKMA
09:00 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
11:40 ENİNE BOYUNA
13:30 YERLİ BELGESEŞ
14:15 GÖNÜL DAĞI
17:15 TOZKOPARAN İSKENDER
19:00 ANA HABER
20:00 TEŞKİLAT
00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS
03:45 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ATV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU
11:30 DİZİ TV
12:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
15:40 KARDEŞLERİM
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 WARCRAFT
03:00 EDHO
05:15 KURULUŞ OSMAN
KANAL D YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
06:30 GENİŞ AİLE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK
14:00 HEKİMOĞLU
16:15 SADAKATSİZ
18:45 KANAL D ANA HABER
23:45 SINAV
04:45 5N1K
FOX TV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 KEFARET - TEKRAR
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 KEFARET
00:15 MASUMİYET
02:45 SAVAŞÇI
04:45 MASUMİYET
06:00 KADIN
STAR TV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
06:00 GÜZEL KÖYLÜ
07:00 MEDCEZİR / TKR
08:15 COCOMELON
08:30 MENAJERİMİ ARA
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00 HOKKABAZ
15:45 EN GÜZEL BÖLÜM
16:00 KAĞIT EV / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 DÜĞÜN DERNEK 2
22:30 DÜĞÜN DERNEK 2
00:45 NEŞELİ HAYAT
03:00 NEŞELİ HAYAT
05:00 TÜRK MÜZİĞİ / TKR
TV 8 YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
06:30 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 ON YAŞ GENÇ
10:30 SALUR KAZAN
13:15 KIRMIZI ODA
16:30 SİNEMA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
01:30 DİZİ
03:30 8X8
04:45 BİLGİNİZ OLSUN
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU
09:50 GÖBEK BAĞI
11:50 BAŞKENT KULİSİ
12:45 BİR KIZ SEVDİM
15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
22:00 TATLI BELA
00:20 KULUN DÜŞTÜ İSYANA
01:45 AH KALBİM