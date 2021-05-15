TV yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

16 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 16 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi diziler var?

Pazar akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Teşkilat, ATV’de Kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi dizi yayın saatleri

TRT 1: Teşkilat – 20:00

ATV: Kardeşlerim – 20:00

FOX TV: Kefaret – 20:00

Kanal 7: Yemin – 19:00

16 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışı listesi

16 Mayıs 2021 Pazar kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

06:15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 TATLI DİLLİM

16:15 ŞAŞKIN DAMAT

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 NASİPSE OLUR

22:30 NASİPSE OLUR

00:45 ÇAKALLARLA DANS 4

02:45 ÇAKALLARLA DANS 4

04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

04:30 DİNLE NEYDEN

06:00 ELİMİ BIRAKMA

09:00 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

11:40 ENİNE BOYUNA

13:30 YERLİ BELGESEŞ

14:15 GÖNÜL DAĞI

17:15 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TEŞKİLAT

00:15 BİR ZAMANLAR KIBRIS

03:45 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

ATV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU

11:30 DİZİ TV

12:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

15:40 KARDEŞLERİM

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 WARCRAFT

03:00 EDHO

05:15 KURULUŞ OSMAN

KANAL D YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

06:30 GENİŞ AİLE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

14:00 HEKİMOĞLU

16:15 SADAKATSİZ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 SINAV

04:45 5N1K

FOX TV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 KEFARET - TEKRAR

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 KEFARET

00:15 MASUMİYET

02:45 SAVAŞÇI

04:45 MASUMİYET

06:00 KADIN

STAR TV YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

06:00 GÜZEL KÖYLÜ

07:00 MEDCEZİR / TKR

08:15 COCOMELON

08:30 MENAJERİMİ ARA

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 HOKKABAZ

15:45 EN GÜZEL BÖLÜM

16:00 KAĞIT EV / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 DÜĞÜN DERNEK 2

22:30 DÜĞÜN DERNEK 2

00:45 NEŞELİ HAYAT

03:00 NEŞELİ HAYAT

05:00 TÜRK MÜZİĞİ / TKR

TV 8 YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

06:30 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 ON YAŞ GENÇ

10:30 SALUR KAZAN

13:15 KIRMIZI ODA

16:30 SİNEMA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

01:30 DİZİ

03:30 8X8

04:45 BİLGİNİZ OLSUN

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 16 Mayıs 2021 Pazar

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU

09:50 GÖBEK BAĞI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 BİR KIZ SEVDİM

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:00 TATLI BELA

00:20 KULUN DÜŞTÜ İSYANA

01:45 AH KALBİM