TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var?

Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Gönül Dağı, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi dizi yayın saatleri

TRT 1: Gönül Dağı – 20:00

ATV: Kardeşlerim – 20:00

Show TV: Kuzey Yıldızı İlk Aşk – 20:00

Kanal 7: Yemin – 19:00

15 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışı listesi

15 Mayıs 2021 Cumartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

06:15 ALEV ALEV

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 MAVİ BONCUK

16:15 İBO İLE GÜLLÜŞAH

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 CEBİMDEKİ YABANCI

02:15 CEBİMDEKİ YABANCI

03:45 İBO İLE GÜLLÜŞAH

TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

05:40 SHREK 3

07:10 TOZKOPARAN İSKENDER

08:40 GÖNÜL DAĞI

11:40 ANNELER STÜDYO

13:30 MASUMLAR APARTMANI

16:15 TEŞKİLAT

19:00 ANA HABER

20:00 GÖNÜL DAĞI

00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI

01:45 ŞAMPİYONLAR

03:45 İYİLİK HİKAYELERİ

ATV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 PASİFİK SAVAŞI

12:25 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

17:00 ARABALAR 3

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 HOBBİT 3

02:55 EDHO

05:10 KURULUŞ OSMAN

KANAL D YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

06:30 GENİŞ AİLE

08:15 SET EKSTRA

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

14:00 CAMDAKİ KIZ

16:30 COCO

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 RECEP İVEDİK 4

22:30 RECEP İVEDİK 4

04:00 MÜZİK ARASI

FOX TV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 KAMERA ARKASI

13:00 SON YAZ

17:00 YÜZ NUMARALI ADAM

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 SAVAŞÇI

00:15 MASUMİYET

02:45 SAVAŞÇI

06:00 KADIN

STAR TV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

06:00 MEDCEZİR

07:00 MEDCEZİR / TKR

09:30 COCOMELON

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:00 ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR

16:30 EN GÜZEL BÖLÜM

16:45 SEFİRİN KIZI

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

00:15 HOKKABAZ

03:00 YOLA GELDİK

04:30 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

TV 8 YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

13:30 SALUR KAZAN

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

03:30 8X8

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 BAYRAM

10:00 NURSAÇAN’LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 HATÇE SOSYETEDE

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM

22:20 TATLI BELA

00:20 GECE GÜNDÜZ

01:45 AH KALBİM