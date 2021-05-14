TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
15 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
15 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var?
Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Gönül Dağı, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal 7 ekranlarından ise Yemin gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
15 Mayıs 2021 Cumartesi dizi yayın saatleri
TRT 1: Gönül Dağı – 20:00
ATV: Kardeşlerim – 20:00
Show TV: Kuzey Yıldızı İlk Aşk – 20:00
Kanal 7: Yemin – 19:00
15 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışı listesi
15 Mayıs 2021 Cumartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
06:15 ALEV ALEV
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 MAVİ BONCUK
16:15 İBO İLE GÜLLÜŞAH
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
00:15 CEBİMDEKİ YABANCI
02:15 CEBİMDEKİ YABANCI
03:45 İBO İLE GÜLLÜŞAH
TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
05:40 SHREK 3
07:10 TOZKOPARAN İSKENDER
08:40 GÖNÜL DAĞI
11:40 ANNELER STÜDYO
13:30 MASUMLAR APARTMANI
16:15 TEŞKİLAT
19:00 ANA HABER
20:00 GÖNÜL DAĞI
00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI
01:45 ŞAMPİYONLAR
03:45 İYİLİK HİKAYELERİ
ATV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
07:30 ATV' DE HAFTASONU
10:00 PASİFİK SAVAŞI
12:25 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
17:00 ARABALAR 3
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KARDEŞLERİM
00:20 HOBBİT 3
02:55 EDHO
05:10 KURULUŞ OSMAN
KANAL D YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
06:30 GENİŞ AİLE
08:15 SET EKSTRA
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
14:00 CAMDAKİ KIZ
16:30 COCO
20:00 RECEP İVEDİK 4
22:30 RECEP İVEDİK 4
04:00 MÜZİK ARASI
FOX TV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 KAMERA ARKASI
13:00 SON YAZ
17:00 YÜZ NUMARALI ADAM
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 SAVAŞÇI
00:15 MASUMİYET
02:45 SAVAŞÇI
06:00 KADIN
STAR TV YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
06:00 MEDCEZİR
07:00 MEDCEZİR / TKR
09:30 COCOMELON
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
14:00 ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR
16:30 EN GÜZEL BÖLÜM
16:45 SEFİRİN KIZI
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW
00:15 HOKKABAZ
03:00 YOLA GELDİK
04:30 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
TV 8 YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
13:30 SALUR KAZAN
15:45 KIRMIZI ODA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
03:30 8X8
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 15 Mayıs 2021 Cumartesi
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 BAYRAM
10:00 NURSAÇAN’LA SOHBETLER
11:20 GÜNDÜZ GECE
13:00 HATÇE SOSYETEDE
15:00 DÜNYANIN TADI
16:00 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 YEMİN
19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM
22:20 TATLI BELA
00:20 GECE GÜNDÜZ
01:45 AH KALBİM