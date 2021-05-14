TV yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
14 Mayıs 2021 Cuma günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 14 Mayıs 2021 Cuma günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
14 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi diziler var?
Cuma akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Payitaht Abdülhamid, TV 8’de Kırmızı Oda, Kanal D ekranlarından ise Arka Sokaklar gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
14 Mayıs 2021 Cuma dizi yayın saatleri
TRT 1: Payitaht Abdülhamid – 20:00
ATV: Akıncı – 20:30
Kanal D: Arka Sokaklar – 20:00
Kanal 7: Emanet – 20:00
TV 8: Kırmızı Oda – 20:00
14 Mayıs 2021 Cuma günlük yayın akışı listesi
14 Mayıs 2021 Cuma kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
09:30 BİR ŞANSIM OLSA
10:45 ŞABANİYE
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:15 YARINI YOK
01:15 YARINI YOK
02:45 ÇUKUR
TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
06:23 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...
06:25 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
12:40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
15:35 GÖNÜL DAĞI
19:00 ANA HABER
20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
23:45 BİR ZAMANLAR KIBRIS
ATV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
108:30 KARDEŞLERİM
11:30 NİHAT HATİPOĞLU
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 AKINCI
00:20 ADALET 2
02:40 EDHO
05:00 KURULUŞ OSMAN
KANAL D YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
07:00 SİHİRLİ ANNEM
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
00:15 SADAKATSİZ
02:30 GELİNİM MUTFAKTA
FOX TV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
07:00 FATİH SAVAŞ İLE ...
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
11:00 MASUMİYET - TEKRAR
13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 PETROL SEVDASI
22:30 YÜZ NUMARALI ADAM
00:30 SON YAZ
03:30 KEFARET
STAR TV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK
00:15 ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR
TV 8 YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE
20:00 KIRMIZI ODA
00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
02:30 DOYA DOYA MODA
02:00 OYNAT BAKALIM
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 BENİM ANNE
09:45 CUMA SOHBETLERİ
11:00 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:30 HELAL SÜT
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET
21:15 TATLI BELA
23:20 MİCAN
01:30 AH KALBİM