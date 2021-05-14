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TV yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Televizyon ekranlarından bugün hangi dizilerin ve yapımların yer aldığı merak ediliyor. İzleyiciler her gün bugün TV’de ne var, bugün hangi diziler yayınlanacak sorularını araştırıyor. Ülkemizde en çok izlenen ATV, Kanal D, Fox TV, TV 8, TRT 1, Kanal 7, Show TV, Star TV günlük yayın akışlarında sevilen diziler ve değerli yapımlar yer alıyor. 14 Mayıs 2021 Cuma günü televizyon günlük yayın akışı listesini haberimizde bulabilirsiniz. 14 Mayıs 2021 Cuma akşamı birbirinden değerli yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:19
TV yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

14 Mayıs 2021 Cuma günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 14 Mayıs 2021 Cuma günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

14 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi diziler var?

Cuma akşamları izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. TRT 1 ekranlarından Payitaht Abdülhamid, TV 8’de Kırmızı Oda, Kanal D ekranlarından ise Arka Sokaklar gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma dizi yayın saatleri

TRT 1: Payitaht Abdülhamid – 20:00

ATV: Akıncı  – 20:30

Kanal D: Arka Sokaklar – 20:00

Kanal 7: Emanet – 20:00

TV 8: Kırmızı Oda – 20:00

14 Mayıs 2021 Cuma günlük yayın akışı listesi

14 Mayıs 2021 Cuma kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

09:30 BİR ŞANSIM OLSA

10:45 ŞABANİYE

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:15 YARINI YOK

01:15 YARINI YOK

02:45 ÇUKUR

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

06:23 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...

06:25 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

12:40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:35 GÖNÜL DAĞI

19:00 ANA HABER

20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

23:45 BİR ZAMANLAR KIBRIS

ATV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

108:30 KARDEŞLERİM

11:30 NİHAT HATİPOĞLU

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 AKINCI

00:20 ADALET 2

02:40 EDHO

05:00 KURULUŞ OSMAN

KANAL D YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

00:15 SADAKATSİZ

02:30 GELİNİM MUTFAKTA

FOX TV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

07:00 FATİH SAVAŞ İLE ...

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

11:00 MASUMİYET - TEKRAR

13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 PETROL SEVDASI

22:30 YÜZ NUMARALI ADAM

00:30 SON YAZ

03:30 KEFARET

STAR TV YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK

00:15 ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR

TV 8 YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

02:30 DOYA DOYA MODA

02:00 OYNAT BAKALIM

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 14 Mayıs 2021 Cuma

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 BENİM ANNE

09:45 CUMA SOHBETLERİ

11:00 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:30 HELAL SÜT

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET

21:15 TATLI BELA

23:20 MİCAN

01:30 AH KALBİM


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:19
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