TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
13 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 13 Mayıs 2021 Perşembe günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1 ekranlarından Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV’de Alev Alev, Star TV ekranlarından ise Akrep gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
13 Mayıs 2021 Perşembe dizi yayın saatleri
Show TV: Alev Alev – 20:00
TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs – 20:00
ATV: Bir Zamanlar Çukurova – 20:30
Kanal 7: Emanet – 20:00
Star TV: Akrep – 20:00
13 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışı listesi
13 Mayıs 2021 Perşembe kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 13 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
09:30 BİR ŞANSIM OLSA
11:00 EN BÜYÜK ŞABAN
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 ALEV ALEV
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
05:28 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
05:30 BAYRAM NAMAZI (CANLI)
07:00 TÜRK SİNEMASI "RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI"
08:30 BAYRAM SEVİNCİ (CANLI)
10:30 TÜRK SİNEMASI "BİZİM KÖYÜN ŞARKISI"
12:50 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
15:35 İYİLİK HİKAYELERİ
15:50 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)
19:00 ANA HABER (CANLI)
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 TÜRK SİNEMASI "ORGANİZE İŞLER"
22:25 TEŞKİLAT (ALTYAZILI)
ATV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER
19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
FOX TV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 KAFALAR KARIŞIK
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM
16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 MUCİZE DOKTOR
STAR TV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 GÜZEL KÖYLÜ
18.40 STAR HABER
20:00 CANAVAR KAMYONLAR
TV 8 YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 KIRMIZI ODA
13:15 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE / KOLAJ
20:00 SURVİVOR 2021
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe
06:30 KANAL 7'DE SABAH
07:45 HANIMANNE
09:30 MUHABBET KAPISI
11:00 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:20 FADİK İNTİKAM PEŞİNDE
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET
21:15 TATLI BELA
23:20 MELEK