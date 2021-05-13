TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

13 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 13 Mayıs 2021 Perşembe günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi diziler var?

Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1 ekranlarından Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV’de Alev Alev, Star TV ekranlarından ise Akrep gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe dizi yayın saatleri

Show TV: Alev Alev – 20:00

TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs – 20:00

ATV: Bir Zamanlar Çukurova – 20:30

Kanal 7: Emanet – 20:00

Star TV: Akrep – 20:00

13 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışı listesi

13 Mayıs 2021 Perşembe kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 13 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

09:30 BİR ŞANSIM OLSA

11:00 EN BÜYÜK ŞABAN

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 ALEV ALEV

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

05:28 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:30 BAYRAM NAMAZI (CANLI)

07:00 TÜRK SİNEMASI "RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI"

08:30 BAYRAM SEVİNCİ (CANLI)

10:30 TÜRK SİNEMASI "BİZİM KÖYÜN ŞARKISI"

12:50 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:35 İYİLİK HİKAYELERİ

15:50 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)

19:00 ANA HABER (CANLI)

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 TÜRK SİNEMASI "ORGANİZE İŞLER"

22:25 TEŞKİLAT (ALTYAZILI)

ATV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

KANAL D YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

20:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

FOX TV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 KAFALAR KARIŞIK

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MUCİZE DOKTOR

STAR TV YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 GÜZEL KÖYLÜ

18.40 STAR HABER

20:00 CANAVAR KAMYONLAR

TV 8 YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE / KOLAJ

20:00 SURVİVOR 2021

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 13 Mayıs 2021 Perşembe

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 HANIMANNE

09:30 MUHABBET KAPISI

11:00 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:20 FADİK İNTİKAM PEŞİNDE

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 TATLI BELA

23:20 MELEK