TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

12 Mayıs Çarşamba günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 12 Mayıs Çarşamba günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

12 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

12 Mayıs Çarşamba bugün hangi diziler var?

Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Kanal D ekranlarında Hekimoğlu, TRT 1 ekranlarından Masumlar Apartmanı, Star TV’de Sefirin Kızı, Fox TV ekranlarından ise Baraj gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba dizi yayın saatleri

TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs – 20:00

ATV: Kuruluş Osman – 20:30

Kanal 7: Emanet – 20:00

Kanal D: Sadakatsiz – 20:00

TV 8: Doğduğun Ev Kaderindir – 20:00

12 Mayıs 2021 Çarşamba günlük yayın akışı listesi

12 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 12 Mayıs Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

20:30 KURULUŞ OSMAN

00:25 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

12 Mayıs 2021 Çarşamba KANAL D yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

16:45 AŞK-I MEMNU

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:45 HEKİMOĞLU

02:00 GELİNİM MUTFAKTA

12 Mayıs 2021 Çarşamba STAR TV yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU

17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 ÖLÜMSÜZ

22:15 ÖLÜMSÜZ / TKR

23:30 BEYNELMİLEL

04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

12 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 PINAR ALTUĞ İLE RAMAZAN LEZZETLERİ

13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE ANA HABER

20:00 BİR SU HİKAYESİ

21:00 KAFALAR KARIŞIK

23:00 GEÇMİŞ OLSUN

01:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı

04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:00 VUSLAT

07:50 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

08:15 KUŞLARLA YOLCULUK

08:55 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:05 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:50 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

14:35 İYİLİK HİKAYELERİ

14:50 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)

18:00 ANA HABER (CANLI)

18:25 DOĞRUSU NE?

18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İFTAR ÖZEL

20:30 BENİM ADIM MELEK

23:50 BİR ZAMANLAR KIBRIS (ALTYAZILI)

02:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

04:35 İYİLİK HİKAYELERİ

04:50 MESNEVİ'DEN HİKAYELER

12 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:00 DOYA DOYA MODA

17:15 O SES TÜRKİYE

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR /FİNAL

00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

02:00 OYNAT BAKALIM

12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

09:30 BİR ŞANSIM OLSA

11:00 ATLA GEL ŞABAN

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 EN BÜYÜK ŞABAN

02:30 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 ANNE YARISI

09:00 KIYAN TEPESİ

10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:20 MAKASÇI

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

18:50 İFTAR SAATİ

20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:45 TATLI BELA

23:30 NENE

01:15 SABIR