TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
12 Mayıs Çarşamba günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 12 Mayıs Çarşamba günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
12 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!
Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.
12 Mayıs Çarşamba bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Kanal D ekranlarında Hekimoğlu, TRT 1 ekranlarından Masumlar Apartmanı, Star TV’de Sefirin Kızı, Fox TV ekranlarından ise Baraj gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
12 Mayıs 2021 Çarşamba dizi yayın saatleri
TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs – 20:00
ATV: Kuruluş Osman – 20:30
Kanal 7: Emanet – 20:00
Kanal D: Sadakatsiz – 20:00
TV 8: Doğduğun Ev Kaderindir – 20:00
12 Mayıs 2021 Çarşamba günlük yayın akışı listesi
12 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 12 Mayıs Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
19:40 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR
20:30 KURULUŞ OSMAN
00:25 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
12 Mayıs 2021 Çarşamba KANAL D yayın akışı
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
16:45 AŞK-I MEMNU
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 SADAKATSİZ
23:45 HEKİMOĞLU
02:00 GELİNİM MUTFAKTA
12 Mayıs 2021 Çarşamba STAR TV yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 BEKİR KÖSE İLE İFTARA DOĞRU
17:15 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
18:30 STAR HABER
20:00 ÖLÜMSÜZ
22:15 ÖLÜMSÜZ / TKR
23:30 BEYNELMİLEL
04:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
12 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 PINAR ALTUĞ İLE RAMAZAN LEZZETLERİ
13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE ANA HABER
20:00 BİR SU HİKAYESİ
21:00 KAFALAR KARIŞIK
01:30 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
05:00 VUSLAT
07:50 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
08:15 KUŞLARLA YOLCULUK
08:55 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:05 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
11:50 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
14:35 İYİLİK HİKAYELERİ
14:50 GÖNÜL DAĞI (ALTYAZILI)
18:00 ANA HABER (CANLI)
18:25 DOĞRUSU NE?
18:30 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İFTAR ÖZEL
20:30 BENİM ADIM MELEK
23:50 BİR ZAMANLAR KIBRIS (ALTYAZILI)
02:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
04:35 İYİLİK HİKAYELERİ
04:50 MESNEVİ'DEN HİKAYELER
12 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:00 DOYA DOYA MODA
17:15 O SES TÜRKİYE
20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR /FİNAL
00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
02:00 OYNAT BAKALIM
12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
09:30 BİR ŞANSIM OLSA
11:00 ATLA GEL ŞABAN
13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:30 EN BÜYÜK ŞABAN
02:30 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA
12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 ANNE YARISI
09:00 KIYAN TEPESİ
10:45 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
12:20 MAKASÇI
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
18:50 İFTAR SAATİ
20:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:45 TATLI BELA
23:30 NENE
01:15 SABIR