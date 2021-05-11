TV yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

11 Mayıs 2021 Salı günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 10 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

11 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışları!

Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında özellikle akşam saatlerinde vakitlerini evlerinde televizyon izleyerek geçirmek isteyen birçok izleyici tarafından haftanın ilk gününde televizyon kanallarında nelerin olduğu ilgiyle araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri, programların ilgi çekici dosyaları ve yarışmaların eğlence dolu anları ekranlardaki yerini alacak. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayın akışında nelerin olacağı belli oldu. Bununla beraber akşam kuşağında birbirinden önemli yapımlar ekranlarda yerini alacak. Herkes tarafından merakla 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv kanallarının yayın akışları herkes tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bütün gününü televizyon izleyerek geçiren yada beklediği bir yayın olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ederek izlemek istedikleri yapımları tam saatlerinde izlemek için araştırıyorlar.

11 Mayıs 2021 Salı bugün hangi diziler var?

Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Kanal D ekranlarında Hekimoğlu, TRT 1 ekranlarından Masumlar Apartmanı, Star TV’de Sefirin Kızı, Fox TV ekranlarından ise Baraj gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı dizi yayın saatleri

TRT 1: Masumlar Apartmanı – 20:00

ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 20:30

Fox TV: Baraj – 20:00

Kanal 7: Emanet – 20:00

Star TV: Sefirin Kızı – 20:00

Kanal D: Hekimoğlu – 20:00

11 Mayıs 2021 Salı günlük yayın akışı listesi

11 Mayıs 2021 Salı kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 11 Mayıs Salı Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

11 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

11 Mayıs 2021 Salı KANAL D yayın akışı

07:00 Camdaki Kız

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Sadakatsiz

11 Mayıs 2021 Salı STAR TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

11 Mayıs 2021 Salı FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23.45 Yasak Elma

11 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Vuslat

07:55 Mesnevi’den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:10 Türkan Hanım’ın Konağı

11:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:40 İyilik Hikayeleri

14:55 Gönül Dağı (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

11 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

11 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Şaban Oğlu Şaban

11 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Aktaş Diye Belediğim

09:00 Çimri ile Cömert

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela