TV yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.

Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 10 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Show TV ekranlarında Çukur, TRT 1 ekranlarından Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV’de Kağıt Ev, Fox TV ekranlarından ise Yasak Elma gibi sevilen diziler yayınlanıyor.

Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi dizi yayın saatleri

Show TV: Çukur – 20:00

TRT 1: Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00

ATV: Maraşlı – 20:30

Fox TV: Yasak Elma – 20:00

Kanal 7: Emanet – 20:00

Star TV: Kağıt Ev – 20:00

10 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışı listesi

10 Mayıs 2021 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 10 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:30 YENİ GELİN

12:30 ADINI FERİHA KOYDUM

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

05:38İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:40 SEKSENLER (ALTYAZILI)

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 KALK GİDELİM

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:55 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER (ALTYAZILI)

19:00 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

ATV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 MARAŞLI

KANAL D YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

14:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ

23:30 SADAKATSİZ

FOX TV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

08:00 ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:45 AŞK YENİDEN

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 YASAK ELMA

STAR TV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.40 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI

TV 8 YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 SURVİVOR

13:45 DOYA DOYA MODA

17.45 SURVİVOR PANAROMA

20:00 SURVİVOR

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 FİLM

08:45 KÖRDÜĞÜM

10:40 KÜÇÜK YOLCU

11:40 BİR GARİP AŞK

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM