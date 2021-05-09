TV yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Eve kapanma sürecinde televizyon programlarına olan ilgi de arttı.
Televizyon ekranlarındaki yapımları takip eden vatandaşlar sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Bugün TV’de ne var, bugün televizyonda hangi dizi var, Hangi kanalda hangi dizi var ve TV yayın akışı nasıl” sorularını araştırmaya başladı.
10 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar ve birbirinden değerli isimlerin katıldığı programlar ekranlara geliyor. Türkiye’de en çok izlenen ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışlarında 10 Mayıs Pazartesi günü birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. Özellikle akşam yayınlarında sevilen dizilerin kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.
10 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi akşamların izleyiciler tarafından merakla beklenen ve çok sevilen diziler televizyon yayın akışında yer alıyor. Show TV ekranlarında Çukur, TRT 1 ekranlarından Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV’de Kağıt Ev, Fox TV ekranlarından ise Yasak Elma gibi sevilen diziler yayınlanıyor.
Pandemi sürecinde evde kalınan bugünler izleyicilerin araştırdığı TV’de bugün ne var?, TV yayın akışı nasıl ve televizyonda bu akşam neler var? gibi merak edilen tüm sorunların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
10 Mayıs 2021 Pazartesi dizi yayın saatleri
Show TV: Çukur – 20:00
TRT 1: Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00
ATV: Maraşlı – 20:30
Fox TV: Yasak Elma – 20:00
Kanal 7: Emanet – 20:00
Star TV: Kağıt Ev – 20:00
10 Mayıs 2021 Pazartesi günlük yayın akışı listesi
10 Mayıs 2021 Pazartesi kanalların yayın akışında neler var sorusu araştırılıyor. 10 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, TV 8, Star TV, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl olduğunu sizler için derledik. İşte TV yayın akışı tüm kanalların günlük yayın akışları.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 KENDİNE İYİ BAK
09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:30 YENİ GELİN
12:30 ADINI FERİHA KOYDUM
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
05:38İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
05:40 SEKSENLER (ALTYAZILI)
06:35 ACEMİ ANNELER
08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
11:00 KALK GİDELİM
13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
15:55 ACEMİ ANNELER
17:15 SEKSENLER (ALTYAZILI)
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU
ATV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER
KANAL D YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
14:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ
23:30 SADAKATSİZ
FOX TV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:45 AŞK YENİDEN
14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 YASAK ELMA
STAR TV YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.30 SÖZ
18.40 STAR HABER
20:00 SEFİRİN KIZI
TV 8 YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 OYNAT BAKALIM
09:30 SURVİVOR
13:45 DOYA DOYA MODA
17.45 SURVİVOR PANAROMA
20:00 SURVİVOR
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 10 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 KANAL 7'DE SABAH
07:45 FİLM
08:45 KÖRDÜĞÜM
10:40 KÜÇÜK YOLCU
11:40 BİR GARİP AŞK
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET
21:15 BİR GARİP AŞK
23:20 AH KALBİM