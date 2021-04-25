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TV Hercai neden final yaptı, neden bitti?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Hercai bu akşam yayınlanacak 69.bölümüyle final yapacak. Yayınlandığı günden itibaren usta kadrosu ve benzersiz senaryosuyla gündeme bomba gibi oturan dizi final yapma kararını daha önceden almıştı. İşte Hercai dizisine dair her şey haberimizde yer alıyor!

25 Nisan 2021 Pazar 22:46
TV Hercai neden final yaptı, neden bitti?
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Atv'nin reyting rekorlarını alt üst eden Hercai dizisi bu akşam son bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hayranlarını üzen bu haber daha önceden duyurulmuştu. Hercai dizisinin final fragmanını izle!

Hercai dizisinde son gelişmeler! 3 sezondur Atv ekranlarında beğeniyle takip edilen dizi, neden final yapma kararı aldı?

Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik!

Hercai dizisinin başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü paylaşıyor. Mia Yapım'ın üstlendiği dizide işlenen konu ise, Şadoğlu ve Aslanbey ailelerinin arasından doğan aşk oldu. Bu aşkı Reyyan ve Miran yaşadı. Çekimleri Mardin'de olan dizinin efsane sahneleri ve akıllarda kalan diyalogları sosyal medya da gündem oldu.

Dizinin hayranları final haberine çok üzüldü. Bu akşam Atv ekranlarına son bölümü gelecek. 

Son zamanlarda farklı ekranlarda başka senaryoların reyting sıralamalarını değiştirmeleri nedeniyle dizinin yayınlanan günü değişti ve bu yayınlanan günde de dizi tutturulamadı. Bundan ötürü bitirme kararı alındı. Diziye yeni yüzler eklendi ve senaryo biraz daha farklılaştı, bunun önü alınamayınca final yapma kararı aldılar. 

Doğu dizilerinin efsane senaryoları hemen aynı tema işlenmektedir. İki ailenin düşman kesilmesi bu aşka engel olmadı. Varlıklı olan iki aileninde biricik evlatları Reyyan ve Miran'dı. Miran kendisini İstanbullu bir iş adamı olarak tanıtır ve Reyyan sonradan gerçeği öğrenir. Miran'ın istediği Reyyan'dır ancak Yaren'in verilmesi kararı alınmıştır ailede Miran'a. 

Bu karar her iki ailenin de her işini etkilemektedir. Zıtlıklar içinde verilecek karar ve gelişmeler bu aşka mani olamayacaktır. 




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:46
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Anahtar Kelimeler:
ATVHercaiDizi
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