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TV 8'de O Ses Türkiye Rap başvuru şartları ve başvuru formu

TV 8 ekranlarında her sene yayınlanan O Ses Türkiye yarışması bu sene farklı bir format ile yayınlanacak. 2021 senesinde O Ses Türkiye Rap olarak yayınlanacak yarışmada birbirinden değerli rap sanatçılarının jüri koltuklarında oturacağı ifade ediliyor...

08 Aralık 2020 Salı 01:02
TV 8'de O Ses Türkiye Rap başvuru şartları ve başvuru formu
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TV 8 ekranlarında uzun senelerdir yayınlanan O Ses Türkiye yarışması 2021 senesinde de izleyicilerin beğenisine sunulacak. Ancak elde edilen bilgilere göre sevilen yarışma bu sene farklı bir formatta kendini gösterecek. Yeni sezonda O Ses Türkiye Rap olarak yayınlanacak programda yalnızca rap sanatçılarına yer verilecek.

O Ses Türkiye Rap yarışması başvuru formu

TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap’e katılabilmek için öncelikle başvuru yapılması gerekecek. Başvurular TV 8 resmi intenet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu sene geçmiş senelerden farklı bir formatla ekranlara gelecek O Ses Türkiye’de rap sanatçıları sahnede boy gösterecek.

TV 8 resmi adresi üzerinden O Ses Türkiye Rap başvuru formuna ulaşabilmek için 

buraya

 tıklayınız.

O Ses Türkiye Rap’e nasıl katılabilirim?

Yarışmaya katılabilmek için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru formunda iletişim bilgilerinin doğru ve tam şekilde girilmesi önem arz ediyor. Aksi takdirde yarışmaya kabul edilseniz bile sizinle iletişime geçilemediği için yarışmaya katılamayacaksınız. Form kapsamında rap’e olan ilginin anlaşılabilmesi için birtakım sorular sorulmaktadır. Bu sorulara verilen yanıtların ilgi çekici olması halinde yarışmaya katılma ihtimali oldukça yükselmektedir.

O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye Rap yarışmasının 2020 senesinde başlayacağı düşünülmüyor. Başvuruları alınmaya başlayan yarışmanın 2021 senesinde Ocak ayından itibaren TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

O Ses Türkiye Rap jürileri kimler?

O Ses Türkiye Rap’in jüri üyelerinin, Türkiye’nin en önemli rap sanatçılarından oluşması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın ilgili görüşmeleri gerçekleştirdiği ve Rap formatına uygun, ülkenin efsanevi isimleriyle anlaştığı iddia ediliyor. Yarışmanın tanıtım fragmanlarının dönmeye başlaması ile birlikte jürilerin de açıklanacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 01:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8O Ses Türkiye RapAcun IlıcalıO Ses Türkiye
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