TV 8'de O Ses Türkiye Rap başvuru şartları ve başvuru formu

TV 8 ekranlarında uzun senelerdir yayınlanan O Ses Türkiye yarışması 2021 senesinde de izleyicilerin beğenisine sunulacak. Ancak elde edilen bilgilere göre sevilen yarışma bu sene farklı bir formatta kendini gösterecek. Yeni sezonda O Ses Türkiye Rap olarak yayınlanacak programda yalnızca rap sanatçılarına yer verilecek.

O Ses Türkiye Rap yarışması başvuru formu

TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap’e katılabilmek için öncelikle başvuru yapılması gerekecek. Başvurular TV 8 resmi intenet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu sene geçmiş senelerden farklı bir formatla ekranlara gelecek O Ses Türkiye’de rap sanatçıları sahnede boy gösterecek.

O Ses Türkiye Rap’e nasıl katılabilirim?

TV 8 resmi adresi üzerinden O Ses Türkiye Rap başvuru formuna ulaşabilmek için buraya tıklayınız.

O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak?

Yarışmaya katılabilmek için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru formunda iletişim bilgilerinin doğru ve tam şekilde girilmesi önem arz ediyor. Aksi takdirde yarışmaya kabul edilseniz bile sizinle iletişime geçilemediği için yarışmaya katılamayacaksınız. Form kapsamında rap’e olan ilginin anlaşılabilmesi için birtakım sorular sorulmaktadır. Bu sorulara verilen yanıtların ilgi çekici olması halinde yarışmaya katılma ihtimali oldukça yükselmektedir.

O Ses Türkiye Rap yarışmasının 2020 senesinde başlayacağı düşünülmüyor. Başvuruları alınmaya başlayan yarışmanın 2021 senesinde Ocak ayından itibaren TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

O Ses Türkiye Rap jürileri kimler?

O Ses Türkiye Rap’in jüri üyelerinin, Türkiye’nin en önemli rap sanatçılarından oluşması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın ilgili görüşmeleri gerçekleştirdiği ve Rap formatına uygun, ülkenin efsanevi isimleriyle anlaştığı iddia ediliyor. Yarışmanın tanıtım fragmanlarının dönmeye başlaması ile birlikte jürilerin de açıklanacağı düşünülüyor.