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TV 8'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? TV 8 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TV 8'de Pazar tarihinde ne var? TV 8 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. TV 8'de Pazar tarihinde ne var? konusuyla ilgili olarak 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 12:23
TV 8'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? TV 8 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:00 Yerli Sinema
13:15 Kırmızı Oda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 27 Haziran 2021 Pazar günü yayın akışı Çook Yaşa programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı On Yaş Genç ve Süper 1 Takım ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 27.06.2021 12:23
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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