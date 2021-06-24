İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

TV 8'de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?

TV 8'de Perşembe tarihinde ne var? Perşembe yayın akışında neler yer alıyor? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 24 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, TV 8'de Perşembe tarihinde ne var? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 21:02
TV 8'de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 24 Haziran 2021 Perşembe TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 24 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 24 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

  • 00:15Survıvor Ekstra
     
  • 01:30Doya Doya Moda
     
  • 04:00Kırmızı Oda
     
  • 06:30Oynat Bakalım
     
  • 07:158'de Sağlık
     
  • 08:30Kırmızı Oda
     
  • 13:15Doya Doya Moda
     
  • 17:15Survıvor Panorama
     
  • 20:00Survıvor

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 24 Haziran 2021 Perşembe günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 24.06.2021 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seray Kaya kim, kaç yaşında? Seray Kaya biyografisi
Seray Kaya kim, kaç yaşında? Seray Kaya biyografisi
Bahar Erdeniz kaç yaşında, nereli? Bahar Erdeniz mesleği nedir? Bahar Erdeniz hayatı ve biyografisi
Bahar Erdeniz kaç yaşında, nereli? Bahar Erdeniz mesleği nedir? Bahar Erdeniz hayatı ve biyografisi
Eren Aslanhan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Bulunduğu diziler ve filmler neler?
Eren Aslanhan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Bulunduğu diziler ve filmler neler?
Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında?
Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında?
Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen kaç yaşında, evli mi?
Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen kaç yaşında, evli mi?
Cengiz Baykal kim, nereli? Cengiz Baykal hayatı!
Cengiz Baykal kim, nereli? Cengiz Baykal hayatı!

Popüler Haberler

Kanal D canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
24 Haziran 2021 Perşembe günü Show TV yayın akışı
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
24 Haziran 2021 Perşembe günü Fox TV yayın akışı
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 dizi, film ve programları
TV 8'de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
24 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Seray Kaya kim, kaç yaşında? Seray Kaya biyografisi
Bugün hangi maçlar var, 24 Haziran 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmek anlamı, tabiri nedir?
Halkbank çiftçi tarımsal kredi kampanyaları! 2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever nereli, yaşı kaç?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Devlet destekli seracılık hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
Süt kaç günde bozulur? Bozuk süt nasıl anlaşılır? Kutusu açılan süt kaç günde tüketilmeli?
Eminevim ile konut taksitleri ne kadar? Haziran 2021 Eminevim şartları nelerdir?
Monarşi nedir, anlamı ne demek?
Hayvanlar cennete gider mi? Hayvanlar için cennet ve cehennem var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.