İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

TV 8'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Haber okurlarının merakını uyandıran TV 8'de Çarşamba tarihinde ne var? TV 8 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 02.06.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:19
TV 8'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 SURVİVOR

00:15 SURVİVOR EKSTRA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 02.06.2021 09:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler
Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler
Burak Berkay Akgül kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? Yaşı ve boyu
Burak Berkay Akgül kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? Yaşı ve boyu
2021 yaz aylarında yeni başlayacak diziler neler?
2021 yaz aylarında yeni başlayacak diziler neler?
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti
Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?
Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?
BluTV İlk ve Son dizisi ne zaman yayınlanacak? İlk ve Son dizi konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV İlk ve Son dizisi ne zaman yayınlanacak? İlk ve Son dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

TV 8'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal 7 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
Emanet dizisi Selim (Osman Aydın) kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Defne ile Son Gece karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Uyanış Büyük Selçuklu neden final yapıyor? Uyanış Büyük Selçuklu final tarihi
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2021 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
2021 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Survivor Sms ücreti ne kadar? Survivor 1 oy SMS ücreti
2021 Okullar tüm yaz açık mı olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.