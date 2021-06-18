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TV 8'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?

TV 8'de Cuma tarihinde ne var? Cuma yayın akışında neler yer alıyor? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde TV 8'de Cuma tarihinde ne var? Cuma yayın akışında neler yer alıyor? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 09:02
TV 8'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 18 Haziran 2021 Cuma TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 18 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda

 

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 18 Haziran 2021 Cuma günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 18.06.2021 09:02
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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