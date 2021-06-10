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TV 8'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan TV 8'de Perşembe tarihinde ne var? TV 8 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 10 Haziran 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:02
TV 8'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

10:45 SURVİVOR PANORAMA / CANLI

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA / CANLI

20:00 SURVİVOR 2021

00:15 SURVİVOR EKSTRA / CANLI

01:30 DOYA DOYA MODA

04:00 KIRMIZI ODA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 10.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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