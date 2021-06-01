İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

TV 8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TV 8 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TV 8'de Salı tarihinde ne var? TV 8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 01-06-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 09:03
TV 8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TV 8 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Haziran 2021 Salı TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 1 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 1 Haziran 2021 Salı günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 01.06.2021 09:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Üçkuruş dizisi konusu ne olacak? Hangi oyuncular var?
Show TV Üçkuruş dizisi konusu ne olacak? Hangi oyuncular var?
Selen Uçer kim? Memleketi neresidir?
Selen Uçer kim? Memleketi neresidir?
İlkyaz Arslan kimdir?
İlkyaz Arslan kimdir?
Almila Bağrıaçık kimdir? Almila Bağrıaçık görev aldığı yapımlar ve hayatı
Almila Bağrıaçık kimdir? Almila Bağrıaçık görev aldığı yapımlar ve hayatı
Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon neler yaşanacak? Melikşah'ın yerine kim gelecek?
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon neler yaşanacak? Melikşah'ın yerine kim gelecek?

Popüler Haberler

Kanal D 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışında ne var?
1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
TV 8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TV 8 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Show TV Üçkuruş dizisi konusu ne olacak? Hangi oyuncular var?
Show TV canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun yer aldığı diziler
SSK'lı, EYT'li, Bağkur'lu, emekli olamayan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor!
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2021
Ramo dizisindeki Arap karakteri kimdir? Doğu Can nereli, yaşı kaç?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 1 Haziran 2021 Salı tarihli önemli gelişme
Garanti BBVA 10.000 TL Haziran 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2021
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Gürkan oynadığı diziler
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 1 Haziran 2021 Salı
1 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.