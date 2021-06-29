İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...

TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı TV 8 dizi, film ve programları

TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV 8 dizi, film ve programları konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV 8 dizi, film ve programları ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 29.06.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 03:02
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı TV 8 dizi, film ve programları
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 29 Haziran 2021 Salı TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 29 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doya Doya Moda

04.00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 29 Haziran 2021 Salı günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 29.06.2021 03:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
29 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı TV 8 dizi, film ve programları
Star TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
29 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
29 Haziran 2021 Salı günü Fox TV yayın akışı
29 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışında ne var?
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Makedonya asgari ücreti ne kadar?
Esnaf 3 ay kredi borcu erteleme şartları nelerdir?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 20 Haziran 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Çukur İskender kimdir? Gerçek adı ne? Eser Karabil oynadığı diziler
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 13 Haziran 2021 Pazar
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Güncel gümüş fiyatları 29 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.