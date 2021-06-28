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TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 dizi, film ve programları

TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Pazartesi TV 8 dizi, film ve programları haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:02
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 dizi, film ve programları
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Survivor 2021Yarışma
13:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
17:15 Survivor Panorama / CanlıProgram
20:00 Survivor 2021 / Yeni BölümYarışma
00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram
01:30 Doya Doya ModaYarışma
04:00 Kırmızı OdaDizi
 

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 28.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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