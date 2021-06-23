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TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 dizi, film ve programları

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Çarşamba TV 8 dizi, film ve programları haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 23-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 22:47
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 dizi, film ve programları
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 23 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

 

06.30

Oynat Bakalım

07.15

  8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08.30

  Survivor 2021

13.15

  Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17.15

  Survivor Panorama / Canlı

20.00

  Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00.15

  Survivor Ekstra / Canlı

01.30

  Doya Doya Moda

04.00

  Kırmızı Oda

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 23.06.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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