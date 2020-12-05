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TV 8 O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? Tanıtım videosu yayınlandı!

O Ses Türkiye severlere müjde! TV 8’in fenomen yarışma programlarından O Ses Türkiye yeni konseptiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:16
TV 8 O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? Tanıtım videosu yayınlandı!
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O Ses Türkiye severlere müjde! TV 8’in fenomen yarışma programlarından O Ses Türkiye yeni konseptiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2011 yılından beri ilgiyle takip edilen ancak Koronavirüs ve yeni başlayan Masterchef Türkiye yarışması nedeniyle bir süredir yayınlanamayan O Ses Türkiye, yeni yılda yalnız rap söyleyebilenlerin yarışacağı bir formatta olacak.

O Ses Türkiye Rap’e Nasıl Başvurulur?

Başvurular tv8basvuru.com üzerinden yapılıyor. Koronavirüs nedeniyle videolu başvuruların alınacağı belirtilirken, Videolu Başvuru Yap seçeneğine tıklanılarak çıkan formun doldurulması gerekiyor.

O Ses Türkiye Rap’in Yeni Jürileri Kim? Belli Oldu mu?

Yeni formatla başlayacak O Ses Türkiye Rap’in jüri koltuğunda kimlerin oturacağı henüz belli olmadı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:16
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Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeTv8Rap
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