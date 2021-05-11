TV 8 Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi'nin gençlik yıllarını canlandıracak olan oyuncu belli oldu!

Erkan Petekkaya "Kırmızı Oda" dizisindeki başarılı oyunculuğu ile her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
OGM Pictures imzası taşıyan dizide Sadi karakterini canlandıran Petekkaya'nın gençlik yıllarını ünlü bir oyuncu oynayacak.
Baran Bölükbaşı, Erkan Petekkaya'nın flashback sahnelerinde yer almak kameraların karşısına geçti.
Baran Bölükbaşı kimdir?
Baran Bölükbaşı, 1 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. Aslen İskenderunludur. Baran Bölükbaşı, 71 kg 1,75 cm boyundadır.
Lise zamanlarında müzik grubu olan Bölükbaşı grupta saz, piyano, bateri şeklinde müzik aletlerini çalmaya başlamıştır.
Son Güncelleme: 11.05.2021 16:33